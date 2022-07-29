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Fed7月升息3碼 法人：釋鴿派訊號 三大科技股有望回神

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國聯準會27日宣布調高基準利率三碼（0.75個百分點），符合市場預期。這是聯準會繼6月16日會議後第二次升息三碼。歐新社
美國聯準會27日宣布調高基準利率三碼（0.75個百分點），符合市場預期。這是聯準會繼6月16日會議後第二次升息三碼。歐新社

美國聯準會(Fed)7月利率決議升息3碼，聯邦資金利率調升至2.25%~2.5%，並表示隨貨幣政策進一步收緊，未來當看到政策調整對經濟及通膨產生影響時，放慢升息步伐將會是合適的。國泰投信說，未來若觀察到美國通膨數字及升息步伐出現逐步放緩現象，投資比重可開始增加成長及科技類型標的配置，因為科技股往往是引領市場反彈的領頭羊。

根據Bloomberg資料，美股四大指數連7月27-28日連兩天收盤全面收紅。國泰投信分析，美國第2季中下旬以來經濟數據開始明顯減弱，但目前聯準會認為經濟活動的減弱是較局部的，而就業市場的韌性還很強，因此，在近期物價數據持續竄高下，Fed連續兩次會議升息3碼，並表示當看到貨幣政策開始對經濟及通膨產生影響時，放緩升息步伐將是合適的。這樣的決策很正確，預期Fed後續升息步伐將照既定步伐走，除非有其他系統性風險發生，否則將不致於出現太大變數。

至於後市投資動向如何看？如何做？根據美銀7月調查顯示，投資者的現金持有水準高達6.1%，飆升至2001年911以來最高。美銀牛熊指標近期一直在0附近徘徊，處於極度恐慌區間，但歷史規律表明，極度悲觀情緒往往會成為市場反彈的指標。

國際半導體產業協會(SEMI)預期，今年全球半導體製造設備營收可望創新高，達1,175億美元，成長14.7%，2023年將進一步達1,208億美元，未來在高效能運算(HPC)、車用、AI等應用需求仍強勁下，半導體供應鏈可留意中長期布局機會。另外，若未來虛擬經濟相關資產進一步回升，將有持續助帶旺Pay經濟及擴大數位支付商機。

此外，中國大陸6月電動車市場在疫情復工後強勢回暖，銷量創歷史新高；7月有望實現淡季不淡的良好局面。電動車大廠特斯拉公布第2季財報，也優於市場預期，長線成長趨勢不變。

展望未來，待看到通膨預期回降後，經濟逐漸出現止穩狀況，屆時市場對全球經濟深度衰退的擔憂才會較明顯消除，預計在第2季見到通膨及政策轉折後，基本面將逐步好轉，投資人可利用定期定額或逢低分批布局，參與後續氣氛好轉所帶來的市場轉折行情。

升息 美國聯準會 通膨

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Fed再升息3碼 將放緩步調

就市論勢／遊戲產業鏈 前景俏

聯準會7月升3碼 外銀估9月再3碼升至明年1月

新聞分析／央行理監事會議事錄摘要出爐 透露這些玄機

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