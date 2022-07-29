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台積電站上季線 帶領台股大盤站上萬五關卡
美股周四上漲，台積電ADR收漲1.12%，蘋果盤後大漲，帶動蘋概股的表現，台積電（2330）今（29）日以508元開高，一度拉升至510元，站上季線。
美股周四收紅，道瓊工業指數漲1.03%，或332.04點，收32,529.63點；標普500指數漲1.21%，或48.82點，收4,072.43點；那斯達克指數漲1.08%，或130.17點，收12,162.59點；費城半體指數收漲1.15%。
台積電早盤開高收復季線市值增至13兆1,726億元，統計從7月5日的433元低點反彈以來，股價已上漲77元（截至早盤高點510元），市值激增1兆9,966億元，早盤開高站上季線。
受到蘋果盤後大漲的激勵，台積電領軍大盤攻萬五大關之外，股王大立光（3008）也是開高重新站上2,000元，以2,020元開高一度拉升至2,045元，盤中漲幅2.51%。
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