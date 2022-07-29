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再登萬五！台股早盤漲逾百點 台積電開盤漲7元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股指數今天跌破萬五大關，收在最低1萬4825點，不僅再度改寫今年來最低位置，也創2021年來最低。本報資料照片
台股指數今天跌破萬五大關，收在最低1萬4825點，不僅再度改寫今年來最低位置，也創2021年來最低。本報資料照片

台股今(29)日開盤上漲58.28點，開盤指數14,950.18點，早盤漲逾百點，來到15,026點；台積電（2330）開盤上漲7元，開盤價508元。

群益投顧說，大盤指數收盤仍站穩3日均線，3、12日均線維持偏多排列，暫守穩短多格局。技術面短多型態未變，但上檔受制季線下降壓力，預期將呈現偏多震盪。法說財報加劇股價波動，持續參考短期均線變化，技術面短線操作因應。

周四(28日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲332.04點、漲幅1.03%，那斯達克指數上漲1.08%，標準500指數上漲1.21%，費半指數上漲1.15%。

富邦期貨說，美國第2季GDP季减年率達0.9%，呈連續兩個季度萎縮，符合所謂衰退的技術性定義，但由於此前亞特蘭大Fed的模型已經預估美國Q2經濟將萎縮1.6%，投資人心理已經有所準備，且市場預期FED升息步伐將放緩，以及美財政部長葉倫及總統拜登皆出面力挺經濟否認陷入衰退，加上美國眾議院通過晶片法案，鼓舞了投資人的信心，美股四大指數同步收高。

目前台股法人籌碼仍偏多，散戶小台多空比也在負值，短線趨勢仍有利多方，只不過投資人對經濟前景以及電子業庫存去化仍有疑慮，使得行情較為震盪，美國Q2GDP萎縮主要還是來自庫存下滑，因此，後續將關注企業庫存調整的情形，後續須關注未來的經濟表現，如果通膨指標回落，且經濟實現軟著陸的機會上升，將有助支撐美股並帶動台股反彈行情延續。

三大法人周四集中市場合計賣超29.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超43.2億元，投信買超19.2億元，自營商（自行買賣）賣超5.1億元，自營商（避險）賣超0.3億元。

美國 台股

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