7/29【早晨財經速解讀】玉山金半小時就填息 富邦金首日慘貼息 放貸股依舊強勢？美GDP連兩季萎縮 進入技術性衰退 欣興H2保守看 ABF全跌停

擁有逾50萬名股東的玉山金(2884)昨(28)日進行除權息交易，參考價為26.85元，權息值合計為2.5元，早盤以27.2元開出，半小時內就完成0.67元現金股利填息，昨收在27.65元，漲幅2.98%，順利邁向填權之路。

富邦金(2881)27日除息4元現金，參考價為55.2元，當天陷貼息窘境，股價還跌到5.45元創波段新低。富邦金昨(28)日開盤後隨大盤開高，半小時內股價上漲約1%，終場收在56.3元，小漲1.81%，終於也邁入填息之路。

美國商務部28日公布第2季國內生產毛額(GDP)初估值，顯示第2季GDP經通膨和季節因素調整並換算成年率後萎縮0.9%，接續第1季的萎縮1.6%。這顯示美國經濟產值一連兩季下滑，符合常用的「技術性衰退」定義。反映企業削減庫存、房市隨利率升高搖搖欲墜，以及通膨居高不下大挫消費者支出銳氣。路透訪調經濟學家原先預估上季GDP彈升0.5%。

ABF載板後市有疑慮！龍頭廠欣興(3037)27日舉行法說會，一改先前對ABF載板相當樂觀的看法，財務長沈再生指出，由於外部變數多，欣興本季保守持平看待，下半年展望「不要太aggressive（積極）」。

欣興對下半年看法轉趨保守，衝擊昨日載板三雄股價全倒，欣興早盤股價跳空，後來急殺跌停收162元，南電(8046)、景碩(3189)重挫逾9%。