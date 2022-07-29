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玉山金半小時就填息 富邦金首日慘貼息 放貸股依舊強勢？

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7/29【早晨財經速解讀】玉山金半小時就填息 富邦金首日慘貼息 放貸股依舊強勢？美GDP連兩季萎縮 進入技術性衰退 欣興H2保守看 ABF全跌停

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

擁有逾50萬名股東的玉山金(2884)昨(28)日進行除權息交易，參考價為26.85元，權息值合計為2.5元，早盤以27.2元開出，半小時內就完成0.67元現金股利填息，昨收在27.65元，漲幅2.98%，順利邁向填權之路。

富邦金(2881)27日除息4元現金，參考價為55.2元，當天陷貼息窘境，股價還跌到5.45元創波段新低。富邦金昨(28)日開盤後隨大盤開高，半小時內股價上漲約1%，終場收在56.3元，小漲1.81%，終於也邁入填息之路。

美國商務部28日公布第2季國內生產毛額(GDP)初估值，顯示第2季GDP經通膨和季節因素調整並換算成年率後萎縮0.9%，接續第1季的萎縮1.6%。這顯示美國經濟產值一連兩季下滑，符合常用的「技術性衰退」定義。反映企業削減庫存、房市隨利率升高搖搖欲墜，以及通膨居高不下大挫消費者支出銳氣。路透訪調經濟學家原先預估上季GDP彈升0.5%。

ABF載板後市有疑慮！龍頭廠欣興(3037)27日舉行法說會，一改先前對ABF載板相當樂觀的看法，財務長沈再生指出，由於外部變數多，欣興本季保守持平看待，下半年展望「不要太aggressive（積極）」。

欣興對下半年看法轉趨保守，衝擊昨日載板三雄股價全倒，欣興早盤股價跳空，後來急殺跌停收162元，南電(8046)、景碩(3189)重挫逾9%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

玉山金 富邦金 欣興 景碩 通膨 GDP 游庭皓

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