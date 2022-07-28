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健全財務安全防衛機制 證交所調整交割結算基金制度

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

健全財務安全防衛機制，臺灣證券交易所明確規範未違約證券商交割結算基金分擔金額上限的動用順位與計算方式、證交所賠償準備金的最終動用順位、證交所與證券商提撥基金的相關補足規定等內容，並增訂未違約證券商的申請退場要件及作業時程。

配合金管會「資本市場藍圖」精進交割結算基金制度，暨健全集中市場財務安全防衛機制，證交所參考國際證券管理機構組織（IOSCO）及國際清算銀行(BIS)對集中結算機構發布的「金融基本市場結構原則」(Principles for Financial Market Infrastructures，PFMI)，與國際主要證券市場制度，修正交割結算基金管理法辦法部分條文。

證交所表示，有關本次法規修正已於7月4日公告實施，詳細內容可至證交所官網/市場公告/公文公告查詢(https://www.twse.com.tw/zh/announcement/announcement_detail/955015D2FB3D11ECB2DA005056BE380E )。

證交所 證券商 金管會

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