台股下跌29.69點 三大法人賣超29.48億元

聯準會（Fed）如市場預期宣布再次升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間來到2.25%至2.5%，不過台股今（28）日開高走低至平盤附近震盪，尾盤出現下殺，但收盤微幅反彈，收在14,891.9點，下跌29.69點，成交量2,199.67億元；三大法人賣超29.48億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超43.26億元，投信買超19.28億元，自營商賣超（合計）5.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.15億元，自營商（避險）賣超0.34億元。

今台達電（2308）跳空上攻，收262元，漲幅3.15%，日月光投控（3711）也上漲，收87.8元，漲幅3.17%。金融股扮演撐盤要角，玉山金（2884）大漲近3%，國泰金（2882）、兆豐金（2886）漲幅逾1%；欣興（3037）法說展望保守，第3季市況和第2季差不多，股價重挫跌停鎖死，景碩（3189）也同步跌停，南電（8046）跌幅逾9%。友達（2409）公布第2季財報，第2季稅後淨損56.32億元，每股稅後純損（EPS）為0.59元，收13.25元，跌幅逾3%。大盤收在14,891.9點，跌幅0.2%。