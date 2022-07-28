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台股萬五曇花一現 跌29點收14,891點 台積守住500關卡

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今（28）日早受美股收紅激勵，一度攻上萬五大關，接著受到科技族群下半年展望保守影響，光電、載板、航運族群壓盤，加權指數漲勢收斂，一度由紅翻黑，後續國安基金敲進金融股，帶動加權指數重回平盤之上，不過大盤終場無力反彈，下跌29.69點，收14,891.9點，成交量2,199.67億元；台積電（2330）下跌1元，收501元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股今日呈現過萬五大關後的拉回震盪，加上聯電（2303）、欣興（3037）法說會釋出負面訊息，預期台股短線將維持高檔震盪，未來仍有機會挑戰萬五大關，建議投資人，短線上仍然慎慎操作，不宜過度追高，近日可找機會逢低承接績優股，進行中長線操作。

台積電今日股價在500元附近持穩，終場小跌1元作收；昨日強勢的聯電，力積電進入休息，跌幅達1～3%；台達電（2308）則延續動能，收盤上漲3%。高價股部分，股王大立光（3008），亞德客-KY（1590），聯發科（2454），矽力-KY（6415）表現相對突出，終場均收在平盤以上。

光電族群中，玉晶光（3406）澄清訂單疑慮後，股價出現回升，終場跌點縮小，跌幅2%；友達（2409），群創（3481）則受聯電股價影響，與艾笛森齊收跌1～3%。

ABF載板三雄受後市展望保守影響，經過昨日欣興法說會後，今日皆落難，欣興，景碩（3189）均跌停，南電（8046）則下跌9%作收。

航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615），以及航空雙雄華航（2610），長榮航（2618），終場跌幅落在1～2%。

受國安基金點火的金融族群中，玉山金（2884），台中銀（2812）等股漲幅達2～3%；富邦金（2881），國泰金（2882），新光金（2888）等股，也維持1%以上漲幅作收，此外，元宇宙族群也有買單敲進，驊訊（6237），位速（3508），宏達電（2498）等股，終場上漲2～3%。

台積電 國安基金 台股

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