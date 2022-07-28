台股盤中與萬五擦身而過 光電、ABF、航運主力壓盤

美股升息3碼底定後，美股攻高帶動台股今（28）日開盤終於攻上萬五大關，最高點數達15,031.99點，後續由於光電、ABF載板、航運族群壓盤，造成加權指數出現漲幅收斂，點數一路下滑並在接近上午10點時由紅翻黑，盤中碰到最低14,882.81點後回升，拉回平盤之上震盪。

分析師表示，台股昨日融券大增，顯示市場仍然悲觀看待台股後市，加上昨日召開法說會的聯電（2303），欣興（3037）均釋出相對保守的後市展望，造成大盤表現不佳，後續出現國安基金進場護盤，帶動台股回到平盤之上，建議投資人，近期選股可留意基本面營運表現佳，且具有長線趨勢的相關個股、產業，進行短線操作。

權值股部分，台積電（2330）盤中仍然站穩500元大關，股價在503元附近起伏，昨日受法說會激勵的聯電進入休息，台達電（2308）股價則格外強勢，開盤跳空開高走高，盤中上漲3%以上，股價更一度攻上近三個月以來最高點265元，後續在260元以上表現。

光電族群中，玉晶光（3406）受到掉單消息利空影響，雖然公司已澄清產能滿載，但盤中股價仍然下跌4%，友達（2409），群創（3481），艾笛森（3591）等股則下跌1～3%。

ABF載板三雄則經過昨日漲多後拉回，加上欣興法說會對未來看法相對保守，造成投資人信心不足，連同景碩（3189）一起出現跌停，南電（8046）盤中則下跌9.4%，距離跌停板僅一步之遙，股價仍繼續下探。航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）盤中齊跌1～2%，航空雙雄也雙雙下跌超過1%。