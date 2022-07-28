好公司卻高股價還能買嗎？「3招」學習股息巴菲特投資方式

股神巴菲特，一直和價值投資綁在一起。

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享巴菲特的價值投資方式，給所有投資人：

巴菲特是唯一一位利用投資，成為全球富豪榜前10名的人，其它9位富豪都是靠創立公司賺到錢。

有沒有覺得充滿希望，因為創業對於大部分人來說並不是件容易的事，但是靠投資致富，卻是每個人都有機會可以做到，只要選擇正確的投資方式。

巴菲特的最佳伙伴查理·蒙格（Charles Thomas Munger）分享過，以合理價買入好公司，勝過以便宜價格買入一般公司。

兩位智慧的投資大師，使用價值投資超過半世紀的時間，代表這方式是經過時間證明，確實能夠賺到錢，而未來也可以繼續使用價值投資，替自己帶來更多的獲利。

學習是需要不間斷的，但不是每過一段時間就要換投資策略；投資上的學習是在專業的領域進行更深入或是拓展出相關的研究，而不是一下學一套理論，過了幾年又需要換另一套方法。

如果沒有一個投資方法，可以長期持續下去的話，那就沒有辦法享受到時間複利帶來的效果，巴菲特之所以可以累積這麼多的財富，除了投資績效很好之外，還有他待在股市的時間非常久，

從2000年開始，任何人都可以透過競標的方式有機會和巴菲特一起共進午餐，和巴菲特一起吃飯的這些人，大部分都是在做投資的，很多得標者都是基金經理人，而巴菲特都會分享自己的投資心得。

斷絕市場媒體的聲音

很多參加巴菲特慈善午餐者，都是在熱鬧的華爾街工作，每天身邊都是一些股票漲跌，還有內線消息的資訊，充滿恐懼或是貪婪的情緒。

奧馬哈（Omaha） 圖／Ingimage

而巴菲特的投資環境，一直都是待在他的故鄉奧馬哈（Omaha），2019年時參加了波克夏的股東大會，親眼看到這邊的每個人都是過著愜意的慢慢生活，這個城市主要的經濟活動與農業相關，生活節奏不快不慢，是一個很理想的投資環境，所以能夠專注研究公司如何獲利，了解公司真正價值，讓投資不會受到外界的干擾和影響。

雖然沒有辦法搬過去到那個地方，但是我們還是可以斷絕市場媒體，對自己投資判斷的干擾，不要看太多的新聞，不要聽內線消息投資。

最重要的事情是把桌面和周遭的環境整理乾淨，不要讓一堆的雜物去分散掉自己的注意力，好好專注在自己的投資上面。

捨棄技術分析還有漲跌的預測

很多人喜歡使用技術分析，自己偶爾也會用一下技術分析的技巧，但會讓自身的策略盡量保持簡單，主要還是先判斷一間公司的體質，以及進場的價格，技術分析就只是一個輔助工具，不需要特別排斥它，但是參考的指標很少，也不會靠技術分析來決定進場和出場。

還是喜歡去長期持有一間好公司，待在股市裡面久一點，如果每天都要看盤，就會失去生活品質，投資是為了讓生活更輕鬆，而不是再幫自己找一份工作。

股市漲跌都是非常正常的現象，不是漲，就是跌，不然就是休市沒有開盤，不用特別為了每天的漲跌去找原因，只要自己持有的公司有穩定獲利成長就可以了。

脫離對於股價的執著

矽谷企業。 （路透）

剛開始進入股市的時候，會發現很多公司的股價都很高，像Amazon、Google、Adobe、達文西手臂，這些股價可能對小資族來說，買個一兩股帳戶就沒有什麼現金了，但投資幾年後發現，好公司的股價都只升不降，不要從股價判斷貴還是便宜，如果十年之後股票翻了3倍，那就不貴了嗎？還會因為現在的股價而下不了手嗎？

學會把專注的重點放在公司的價值，價格是投資人付出的，價值才是得到的；公司的好壞也會體現在它的股價上，一間真正會賺錢的公司，遲早都會被投資人發現，不會永遠都在便宜的價格等你去買它，當開始投資也會希望買入這間公司之後，股價開始穩定的上漲。

把資金放在這些真正會賺錢的公司，而不是去買普通公司便宜的股票，也要趁自身還有能力的時候，去賺更多的錢，讓投資可以持續下去，只要會賺錢就不用擔心股票太貴，只要持續成長，就不會是萬年小資族。

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