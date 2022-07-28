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聯準會升息3碼...短期利空出盡？ 美股大漲、公債殖利率大跌
Fed在台北時間28日凌晨2時宣布再次升息3碼（0.75個百分點），符合先前市場預期。Fed官員表示，已有跡象顯示經濟開始降溫，而如此積極升息，不外乎就是為了要抗通膨。
Fed主席鮑爾在會後記者會中，他否認美國經濟目前處於衰退狀態，但坦言經濟是在走軟；不過他也透露，未來升息的腳步將在某個時期放慢。
道瓊指數上漲436.05點(+1.37％)；那斯達克指數大漲 469.85點(+4.06％)；標普 500 指數上漲102.56點(+2.62％)；費城半導體指數大漲 132.0點(+4.75％)。
台積電ADR上漲3.21點(+3.8％)；聯電ADR上漲0.4點(+6.16％)。
美國至年底尚有3次升息機會，市場預估會愈升愈少，之後未來的一次會是在9月，認為那時通膨已經沒現今嚴重，可能升息2碼。
而台灣則是預定剩下2次，但因應今年要選舉的關係，就算要升息，可能力度都不會太大。
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