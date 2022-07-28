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【早晨財經速解讀】聯準會升息3碼…最猛升息已過 明年降息？

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7/28【早晨財經速解讀】聯準會升息3碼 那指費半大漲4% 最猛升息已過 明年降息？熊市結束了嗎?聯電Q3產能維持滿載 長約客戶爆違約

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國聯準會（Fed）27日會議決定再度提高聯邦基金利率3碼，達到2.25-2.50%區間，但暗示可能會在某個時機放慢其升息行動的步伐，聯準會一如預期升息和Fed主席鮑爾會後發表的談話，使投資人感到放心。

美股三大指數周三（27日）強彈，道瓊工業指數勁揚436.05點，或1.37%，收在32,197.59點。標普500指數大漲102.56點，或2.62%，收報4,023.61點，寫下6月8日來最高收盤價。

那斯達克指數攀揚4.06%，或469.85點，收在12,032.42，費城半導體指數也勁揚132.04點或4.75%，收2,911.00點。

聯電（2303）昨（27）日舉行法說會，公布第2季獲利創新高，每股純益1.74元，但坦言半導體產業從「超級循環周期」邁入「庫存調整期」，已有長約客戶無法如期拉貨。聯電本季晶圓出貨量、產品均價（ASP）均持平上季，透露報價已經「漲不太動」，毛利率也會略低於上季。

聯電共同總經理王石透露，近期景氣趨緩，聯電確實有觀察到部分客戶無法照長約進行拉貨，但就整體長約比重來看，占比非常小。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 聯電 美股 聯準會 升息 鮑爾

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