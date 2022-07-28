股市動盪存股族怎麼辦？ 達人「教3招」應對：何時該跑、續抱、加碼

全球金融股市動盪不安，台股每天變化也相當劇烈，許多人擔心投資的股票股價下跌，無法決定該如何處理。價值波段達人阿格力(本名許凱廸)表示，遭遇股市不穩定時，應以三方式應對，包括「該跑、續抱、加碼」，以此處理手上的存股標的。

阿格力在YouTube頻道《阿格力博識》表示，第一「該跑」，若遇「正小反大」時，應「腳底抹油」先跑，以壽險業舉例，疫情期間各家業者推出防疫保單，然而今年台灣疫情大爆發，資金壓力瞬間增大，若「正面」看待，即使影響不大，獲利也不會增加，仍會受牽連，「正面看起來沒有什麼贏就是所謂的正小」。

以反面觀察，大量理賠的情況下EPS（每股盈餘）嚴重虧損，就是所謂的「反大」。如5月時有報導指出，台產（2832）有很多防疫保單，投資人手上持有台產又快跌到成本區，加上還有防疫保單疑慮，即使台產受到的影響不大，正面來看獲利不高，反面看則會被嚴重影響，此情況下就應「先跑」。

第二「續抱」，投資人存有某家股票，無論是否跌到虧錢，假設當時購買時殖利率4%到5％，假設公司基本面沒有變，那就專注在股利部分即可，因為股價本來就是波動的。若EPS年增率持平、殖利在預期之内就可「續抱」。

舉例而言，投資人手上有一些金融股，也符合對它的財報預期以及殖利率的要求，那麼股價下跌只是一個大盤波動，因此可以選擇「續抱」。

第三「加碼」，加碼的大方向為EPS成長比去年更好，且當月的營收也還在成長。財報獲利與營收均有成長，就可視資金配置加碼。阿格力表示，加碼思維就是獲利持續成長，那未來股利就有機會成長，遇此情況即使股價下跌，仍可照著紀律持續買進，還可以單筆的再加碼。

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