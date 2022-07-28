此生最慘熊市將至？ 傳奇投資者曝「史詩級崩盤」：烏俄和平也無解

今年受到烏俄戰爭影響，全球經濟動盪不安，股市變化也相當劇烈。80歲的傳奇投資者羅傑斯（Jim Rogers）認為，史詩級的崩盤還沒有出現，下一次將是人生中最慘的一次，即使烏俄達成和平協議，也無法阻止金融資產暴跌，許多股票股價會下跌7到9成，經濟黑暗期甚至可能持續30年。

根據Business insider報導，羅傑斯是美國金融大亨喬治索羅斯的前商業夥伴，也是量子基金集團與索羅斯基金管理公司的聯合創辦人，有「商品大王」之稱。他預測，將出現一場「痛苦的衰退」，並斷言「即使烏克蘭、俄羅斯達成和平協議，也無法阻止資產暴跌」。

羅傑斯表示，更多的「熊市」（投資市場如股票、債券、期貨、加幣貨幣、衍生性金融商品等的資產價格在一段時間內持續走低）即將到來，下一個將是他的人生中最糟糕的，只是無法確定確切時間點，屆時許多股票股價會下跌7到9成，經濟黑暗期可能持續30年。

羅傑斯表示，因為各種錯誤，導致利率走高，經濟將陷入嚴重衰退，很多人會因此破產，「除了以沃爾克式的兩位數加息外，沒有其他方法可以解決這個問題」，否則只能讓人們繼續印鈔票，導致可怕的通貨膨脹，造成更大的痛苦。

羅傑斯認為，如果烏俄達成和平協議，那麼市場將會出現大幅反彈，石油、穀物等價格會下跌，股市則會上漲，他說，「我希望我夠聰明，可以在股價回升時賣掉股票，因為那可能會是最後一次的大反彈」。