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台股早盤開高走低跌點小 留意法說會和電子股營運表現

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股。本報資料照片
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台股今（27）日早盤開高走低，盤面上跌點不多，成交量能仍低，分析師表示，今日量縮顯示此波拉回整理已進入尾聲，盤面上生技個股活躍，部分電子股、航運、網通族群也出現回溫，支撐大盤指數。

華南投顧董事長儲祥生指出，受到科技族群法說會釋出利空消息影響，加上科技股第3季仍深陷庫存壓力，股價表現受限，也造成大盤無力，僅部分權值股釋出後市營運表現不錯的消息，成為支撐大盤的力量，未來仍要持續留意法說會和電子股營運表現，建議投資人，此時仍然依照個人持股比例高低進行操作。

台積電（2330）盤中下跌3元，股價在492元附近起伏，旺宏（2337）盤中漲幅達2%，表現較亮眼，聯電（2303），台達電（2308）等股則持續在平盤附近來回整理。高價股漲跌互見，聯發科（2454）盤中下跌2%，依然站穩月線650.45元，股王大立光（3008）開盤小跌，盤中持續在平盤之下表現，股后信驊（5274）則上漲2%之多，成為今日千金股最亮眼。

航運族群中，貨櫃三雄中以萬海（2615）表現最突出，盤中上漲2%左右，長榮（2603），陽明（2609）和航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）則齊漲1%左右，分析師表示，航運族群近日維持日線一黑一紅，是打底的表現，未來有望迎來反彈。

生技族群中，豪展（4735）強勢漲停，全宇生技-KY（4148），北極星藥業-KY（6550），旭富（4119），達亞（6762），智擎（4162）等股，盤中漲幅則落在2～3%。此外還有生技股王藥華藥（6446），高端疫苗等，保持上漲1%以上。

網通族群中，仲琦（2419）盤中亮燈漲停，光聖（6442）也強勢表態，漲幅達9%，此外，台灣大（3045），遠傳（4904），中華電（2412）等通訊股也因資金避險受到青睞，漲幅落在1～2%。

另外看到集團股部分，隨著鴻海（2317）持續釋出後市營運利多消息，激勵相關股價走揚，鴻家軍今日表現亮眼，盤面上台揚，建漢（3062）強勢表態，漲幅分別達到8%和5%，其餘個股也大多都在平盤之上起伏。

生技族群 長榮航

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