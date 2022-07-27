台股開盤下跌15點 台積電開盤下跌1元

台股今(27)日開盤下跌15.07點，開盤指數14,791.71點，早盤由黑翻紅漲逾20點，來到14,834.57點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價494元。

群益投顧說，昨(26)日大盤指數跌破3日線、但仍處12日線之上，短均結構中性。美國大型科技股財報周登場，股價來回波動加劇，整體氛圍相對承壓。美股財報周的消費疲弱擔憂，短期有蓋過影響FED利率指引主要因素的通膨壓力降溫的挹注態勢。

操作上，跌深電子業績股本波反彈雖有低檔搭轎籌碼者相對較少的短線利基，但上檔臨重重解套壓力，短期恐缺乏美股上漲挹注，陷入弱勢整理態勢。預估受惠政策偏多與風險趨避族群，相對有機會獲得資金青睞的方向，擇強守技術面應對。

周二(27日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌228.5點、跌幅0.71%，那斯達克指數下跌1.87%，標準500指數下跌1.15%，費半指數下跌1.63%。

統一期貨說，昨日美股主要反映個別企業的消息，包括Walmart提前下調獲利展望，Shopify宣布裁員10%；UPS第2季貨運量下滑幅度高於預期；通用汽車營收優於預期但獲利不如預期；奇異電氣營收及獲利皆優於預期且自由現金流意外轉正；麥當勞營收不如預期但獲利優於預期；可口可樂營收及獲利皆優於預期。

統一期貨說外資周二期貨部分減少1,165口，淨多單9,354口，十大交易人與特定法人合計賣出3,762口。週選支撐與壓力區落在14,600至15,000之間，P/CRatio降至0.82，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計賣超48.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.4億元，投信買超10.6億元，自營商（自行買賣）賣超9.3億元，自營商（避險）賣超17億元。