快訊

週刊爆「黃嘉千在台灣、加拿大都遭夏克立施暴」 枕頭險成凶器

早晨財經速解讀／00900下周一公告配息 殖利率能多高？沃爾瑪財報嚇跌零售股利空出盡？

前董座瞞虧損騙金管會增資 如興併5倍大港商由盛轉衰

台股開盤下跌15點 台積電開盤下跌1元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股今(27)日開盤下跌15.07點，開盤指數14,791.71點，早盤由黑翻紅漲逾20點，來到14,834.57點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價494元。

群益投顧說，昨(26)日大盤指數跌破3日線、但仍處12日線之上，短均結構中性。美國大型科技股財報周登場，股價來回波動加劇，整體氛圍相對承壓。美股財報周的消費疲弱擔憂，短期有蓋過影響FED利率指引主要因素的通膨壓力降溫的挹注態勢。

操作上，跌深電子業績股本波反彈雖有低檔搭轎籌碼者相對較少的短線利基，但上檔臨重重解套壓力，短期恐缺乏美股上漲挹注，陷入弱勢整理態勢。預估受惠政策偏多與風險趨避族群，相對有機會獲得資金青睞的方向，擇強守技術面應對。

周二(27日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌228.5點、跌幅0.71%，那斯達克指數下跌1.87%，標準500指數下跌1.15%，費半指數下跌1.63%。

統一期貨說，昨日美股主要反映個別企業的消息，包括Walmart提前下調獲利展望，Shopify宣布裁員10%；UPS第2季貨運量下滑幅度高於預期；通用汽車營收優於預期但獲利不如預期；奇異電氣營收及獲利皆優於預期且自由現金流意外轉正；麥當勞營收不如預期但獲利優於預期；可口可樂營收及獲利皆優於預期。

統一期貨說外資周二期貨部分減少1,165口，淨多單9,354口，十大交易人與特定法人合計賣出3,762口。週選支撐與壓力區落在14,600至15,000之間，P/CRatio降至0.82，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計賣超48.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.4億元，投信買超10.6億元，自營商（自行買賣）賣超9.3億元，自營商（避險）賣超17億元。

營收 美股

延伸閱讀

美股收低 法人：台股可能區間震盪整理

台股追多喊卡 七千金全黑

台股基金 買點到

台指期 短線震盪格局

相關新聞

美股收低 法人：台股可能區間震盪整理

美股收低，道瓊工業指數下跌228.5點，那斯達克指數重挫220.1點。法人表示，台股整體籌碼面保守，預期短期將區間震盪整...

7/27【早晨財經速解讀】00900富邦特選高股息8/1公告配息 殖利率能多高？還有機會站回15元發行價？沃爾瑪財報嚇跌零售股 利空出盡？

訴求成分股貼近市場真實配息的富邦特選高股息30 ETF（00900），發行以來即受到市場注目，近期即將在8月第一次配息。

台股追多喊卡 七千金全黑

英特爾（Intel）搶下聯發科訂單，衝擊晶圓代工族群領跌，加上台股反彈已逾千點，技術面轉向修正，而市場也靜待聯準會最新的...

證交所邀請十檔績優傳產 8月辦法說

為讓投資人更能掌握績優公司的基本面表現，台灣證券交易所8月計邀請十家上市公司在證交所自行辦理法人說明會，包括關貿（618...

就市論勢／蘋概、網通、車電 可留意

台股近期面臨萬五大關壓力呈現整理，不過仍守在月線之上。由於美股本波都一度越過季線，因此，台股落後補漲空間仍大。

星宇航空 拚9月登興櫃

星宇航空進軍資本市場跨出第一步，日前已與第一金證券完成上市櫃輔導簽約。據了解，星宇航空已完成股票公開發行，預計下半年登錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。