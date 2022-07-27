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早晨財經速解讀／00900下周一公告配息 殖利率能多高？沃爾瑪財報嚇跌零售股利空出盡？

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7/27【早晨財經速解讀】00900富邦特選高股息8/1公告配息 殖利率能多高？還有機會站回15元發行價？沃爾瑪財報嚇跌零售股 利空出盡？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

訴求成分股貼近市場真實配息的富邦特選高股息30 ETF（00900），發行以來即受到市場注目，近期即將在8月第一次配息。7月適逢追蹤的特選臺灣高股息30指數進行年度第二次成分股調整，根據臺灣指數公司公告，此次指數調整為新增/刪除各27檔，已於7月19日開盤起分5天生效，富邦投信官網也每日公告最新投資組合名單。富邦特選高股息30 ETF（00900）昨(26)日收在11.57元。

據特選臺灣高股息30指數編製規則，年度第二次成分股調整原則為刪除已除息且配息頻率為年配息的原有成分股，並自尚未除息且配息頻率為年配息的個股，以及今年度雖已除息過但配息頻率為季配息、半年配息的個股中，依據股利率排序選取30檔個股。

美國股市周二大跌，沃爾瑪獲利預警拖累零售股，異常疲軟的消費者信心數據也加劇投資人的疑慮，在聯準會（Fed）準備再次大幅升息之際，對經濟衰退的顧慮加劇。

美股開盤下跌，之後跌幅加劇。道瓊工業指數下跌228.5點，跌幅0.7%，至31,761.54點；標普500指數跌45.79點，跌幅1.2%，至3,921.05點；那斯達克綜合指數大跌220.09點，跌幅1.9%，至11,562.58點。

沃爾瑪大跌7.6%，該公司周一下修全年的獲利預測，並表示食品和燃料價格飆升，且需要降價以減少庫存。 Target跌3.6%，亞馬遜跌5.2%，標普500零售股指數跌4.2%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 沃爾瑪 00900富邦特選高股息30 聯準會 道瓊指數 標普

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