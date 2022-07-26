台股走跌 權證投資人退場、量能應聲萎縮至近期新低

美國零售百貨龍頭Walmart財報不佳，引發市場對通的疑慮進一步加深，加上聯準會將在周四（28日）凌晨宣布最新利率決議下，投資人退場觀望，台股今日回檔整理，終場指數下跌128點、收在14,806點；權證市場方面，看空指數最熱門，其中，交投最熱的是連結台積電（2330）的台積電元大27購02（079749）。

另外，俄國天然氣巨擘Gazprom表示因渦輪機問題，供應德國的天然氣量將減半，引發市場憂慮下，台股今日在電子權值半導體持續回檔拖累類股走低，金融平盤上下震盪收小紅，傳產食品、橡膠、建材營建逆勢有所表現，但指數終場仍下跌逾百點。

權證市場方面，隨通膨等疑慮增溫，投資人退場觀望下，整體成交量能僅有24.4億元，占大盤比重為1.04%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為19.4億元，認售權證成交金額為4.9億元，認購權證成交金額占總成交金額79.6%，認購、認售比值為3.9倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大27購02，成交金額為2,198萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指元大1B售01，成交金額為866萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購有九檔、認售一檔，分析師表示，聯準會利率會議前買盤觀望，美科技股回檔整理，加上國內電子業者示警庫存過高壓力，增添市場擔憂，成交量能僅1,800餘億元，指數收盤跌破5 日線，短多有降溫跡象，但仍守穩10日線之上並未轉弱，暫時以技術性修正視之，操作建議續依短期均線變化、汰弱留強換股因應。