台股吹冷風、量縮至今年第三低 跌129點收14,806點

本周即將迎來多項重大消息，造成台股資金保持觀望，今（26）日大盤成交量創下今年來第三低，加權指數維持低檔震盪，僅受惠題材面利多的觀光族群、生技族群具有個股強勢表態，加權指數終場下跌129.55點，收14,806.78點，成交量1,833.39億元；台積電（2330）下跌4.5元，收495元。

華南投顧董事長儲祥生表示，科技產業庫存問題仍然嚴重，市場預期IC設計和半導體產業未來利空因素多，造成族群表現不佳，更影響台股大盤，目前看來，庫存問題對台股的影響比美國聯準會升息帶來的影響還重，建議投資人，接下來幾天需依照持股比例謹慎布局，若手中持股比例較高，則建議先行保持觀望。

觀光旅遊族群受到暑期國內旅遊、解封等題材激勵，海灣亮燈漲停，山富（2743），下都盤中齊拉漲停板，接著回檔，終場漲幅雙雙落在2%左右；五福（2745），天蔥（2740）等股收盤則上漲3～4%。

生技醫療族群也受惠生技展帶動上攻，豪展（4735），皇將（4744），佰研（3205），合世（1781）強攻漲停，明達醫（6527），益得（6461），太景-KY（4157），易威（1799）則在盤中摸到漲停板後拉回，終場齊漲超過5%，此外還有生技股王藥華藥（6446）盤中漲至五日高點553元，終場收545元，漲幅達3.8%，葡萄王（1707），中化生（1762）等股，收盤也上漲5～6%；生技醫療族群今日成交量最大的個股為益得，達6.1萬張，其次為太景-KY的4.4萬張。

權值股部分，鴻海（2317）盤面表現有撐，持續在平盤來回起伏，終場小漲0.4%作收，台積電尾盤出現買單敲進，一度推升股價收復500元大關，不過收盤拉回495元，聯電（2303），力積電則為主力壓盤，收盤跌幅達3～4%。高價股一遍慘綠，股王大立光（3008）小跌0.2%作收，股后信驊（5274）跌勢較重，收跌4%，祥碩（5269），AES-KY，亞德客-KY（1590），矽力-KY（6415）則收跌在2～3%。