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寶雅第2季財報寫近年新低法人臉綠 盤中股價打落跌停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅外觀。記者何秀玲／攝影
寶雅外觀。記者何秀玲／攝影

寶雅（5904）第2季財報出爐，由於獲利表現不如預期，引發市場「殺機」，盤中在失望性賣壓湧出下，股價一度打落跌停價位來到320元，直逼7月以來新低價。市場原預估寶雅第2季每股純益應有4元以上的水準，但財報出爐後，單季每股純益僅2.84元，不僅低於去年三級警戒的第2季的營運表現，且寫2016年第2季以來的新低。

寶雅第2季受疫情影響明顯，客流量大幅下滑，抵消展店效益，法人表示，寶雅第2季產品組合不利，以及供應商折扣減少，使毛利率下滑近3個百分點來到40.3%，低於預期，加上受營運槓桿消失影響，單季營業利益率重挫至8.4%，季減5.3、年減0.6個百分點，是2013第4季以來低點。

寶雅今年上半年稅後獲利7.9億元，年減11.1%，每股純益7.84元。寶雅已在7月20日進行除息，已在日前完成填息，不過，財報出爐後，股價重挫、回吐先前漲幅。

寶雅表示，截至6月底為止，全國共有294間寶雅、37間寶家。今年將持續展店，預計下半年展店的力道將較上半年大，對公司帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

即便寶雅第2季營運表現不如預期，但法人認為，隨著本土新增確診人數下滑，寶雅營運低谷已過，且股價存在上檔空間，看好寶雅營業利益率重返年增走勢，且隨著展店，市占率將進一步擴大。

寶雅

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