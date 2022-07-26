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存股雙雄ETF人氣夯 元大投信境內基金規模成長稱冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球通膨增速尚待見頂，市場震盪衝擊，境內基金6月規模大減逾千億元，但今年以來買氣逆勢成長的兩大ETF0050、0056保持高人氣，6月再雙雙獲得逾百億元的淨申購，使0050勇奪上半年單一ETF規模成長冠軍，而發行0050、0056的公募基金龍頭元大投信，也成為上半年境內基金規模成長最多的投信。

元大投信分析，今年國人投資趨勢呼應股市名言「漲時重勢、跌時重質」，許多人在市場不確定性增加，嚴加檢視手中的資產品質，ETF布局偏好大型股、高息股的題材外，更加關注投資的ETF品質，包括0050、0056經歷多空循環依舊屹立不搖的優勢受到重視，使兩大ETF成為少數能突圍市場亂流而成長的指標。

6月全球股市暴跌，台股再創今年新低，投信投顧公會統計，因基金淨值重挫加上市場資金贖回，6月境內基金規模銳減1,394億元，合計上半年，境內基金規模大減2,719億元，根據投信投顧公會今年6月30日的資料是近年同期罕見的跌幅。

面對股市恐慌性下跌，先前高投資熱度的台股ETF，也在6月出現規模下滑，不過，今年逆勢吸引資金的0050、0056，6月仍獲得336億元及125億元的淨申購，為單月淨申購的冠亞軍。合計今年以來，0050及0056分別獲得1,044億、333億元的淨申購，堪稱投資人高度追捧的「存股雙雄」。

元大投信境內基金規模也受惠0050、0056強勁成長，在6月較5月小增21億元，來到8,095億元，而上半年元大投信基金規模大增444億元，排行39家投信第一。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，隨全球通膨壓力預期在短期內持續，科技產業的庫存調整風險升高，握有關鍵技術、營運韌性強、不畏景氣波動的龍頭企業，預料仍是波動新常態下的投資焦點，投資人立足台股的優質資產外，更應放眼全球，囊括台股在內的全球優質龍頭企業資產，強化投資競爭力。

8月18日起元大投信將募集元大全球優質龍頭平衡基金，為國內首檔瞄準全球優質龍頭企業股、債資產的基金，將以「存全球好股、買優質好債」的投資理念，幫助投資人因應當前高波動的市場環境，同時滿足資產長期平穩增長的目標。對於偏好存台股的投資人，可同步留意該基金來完善投資報酬與風險的平衡管理。

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