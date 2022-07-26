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台股盤中成交量吹冷風 部分資金流入觀光族群

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今天欲振乏力。本報資料照片
台股今天欲振乏力。本報資料照片

今（26）日市場等待周四美國聯準會（Fed）公布利率決策，台股盤中成交量吹冷風，觀望氣氛濃厚，最低點一度達14765.63點，出現量急縮下跌，由三大權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）主力壓盤，部分資金流向觀光旅遊業。

分析師表示，在Fed公布利率決策之前，市場仍然保持觀望，即便有聯發科投片英特爾等利多消息，但仍無法帶動大盤表現，預期周四、周五才有望見到出量，並且帶動台股攻上萬五，建議投資人，近日可逢低布局即將召開法說會的個股，不過同時需留意個股的技術面與籌碼面表現。

權值股盤面表現疲弱，力積電，聯電盤中跌勢較重，跌幅達3.5～4%，台積電，聯發科則維持1%跌幅，僅鴻海（2317）在平盤附近來回震盪。高價股盡墨，盤面維持七千金，股價跌幅落在0～3%不等，股王大立光（3008）在平盤上下整理，股后信驊（5274），祥碩（5269），亞德客-KY（1590）則下跌3%以上。

航海王也無力，但比起科技族群相對有撐，長榮（2603），陽明（2609）盤中在平盤來回整理，萬海（2615）跌勢較重，達2%，航空雙雄部分，華航（2610）持續在平盤附近震盪，長榮航（2618）表現較為強勢，早上9點15分左右股價由翻紅，漲幅落在1%以下。

觀光旅遊族群中，山富（2743），富野，五福（2745），六福（2705）強勢表態，盤中漲幅達4～6%，鳳凰（5706），雄獅（2731）則分別上漲3%和1.5%，其他如易飛網（2734），遠雄來（2712）等股，也紛紛上漲超過1%。

另外留意今日除息的鋼鐵族群，受到鋼市需求和鋼價持續調整影響，填息表現不如預期，中鋼（2002），中鴻（2014）早盤陷入貼息走勢，跌幅落在0.8～2%，成交量雙雙放大，中鋼盤中成交量達7.3萬張，中鴻成交量則超過1萬張。

台積電 聯發科

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