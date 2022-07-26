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台新投信：台股跌幅達滿足點 下半年利多訊號浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股殖利率攀升至５％居亞股第一
台股殖利率攀升至５％居亞股第一

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股此波回測至13,928點，已反映通膨、升息、半導體及手機庫存上升等利空，跌幅已達滿足點，所打出的底部較前波15,000點附近更為紮實，在融資減幅高於台股跌幅、法人籌碼趨於乾淨、外資期貨未追加淨空單等技術面及籌碼面有利因素，並配合美債10年期殖利率下滑、下半年通膨有機會下降，以及美國總統拜登民調落後，後續可望釋出積極的作多政策等利多訊號浮現，預期台股短線有機會展開一波強勁的反彈行情，可逢低布局台股，以掌握後市反彈行情。

沈建宏表示，就產業面分析，之前引發科技股重挫的半導體及手機庫存已進行去化，以半導體而言，中國大陸5月16日有序復工，加上大陸5月底開始減徵汽車購置稅，有助加速產業去化，預期矽晶圓在2022~2023產業供需仍健康；在手機方面，調整庫存已經超過六個月，配合後市iPhone14的上市，有利帶動產業需求回溫。

另外，低軌道衛星深具題材性，市場規模持續擴張，後市成長可期。汽車零組件受惠中國大陸多項利多政策，成長動能強勁，包括一、購置稅減免：將大幅提高消費者購車意願；二、提供人民幣900億元貨車貸款：給予汽車產業從疫情低迷中恢復的時間；三、新能源汽車下鄉：將帶動新能源車高速成長。

沈建宏說，就市場情緒來看，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；就評價面分析，經過年初以來的大幅修正後，台股許多企業本益比滑落至10倍附近，甚至10倍以下，加上殖利率已來到4.5%以上的優勢，投資價值浮現，持股不宜殺低，反而可利用急跌逢低布局績優股。在類股操作上，以汽車與電動車、伺服器、低軌道衛星、經濟解封受惠如航空，以及iPhone14相關為主要方向。

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