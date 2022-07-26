全球股市評價低於10年平均 股債多重資產靈活配置為宜

全球企業獲利上修比率也自4月的低點0.75開始回升，至6月已回升至0.85，回到長期均值水準。全球經濟活動維持擴張，顯示基本面具韌性，依此研判，全球景氣為高速成長的放緩，而非衰退，尤其值得留意的是，全球股債市經過上半年大幅調整後，反使得長期投資機會浮現，惟此刻市場波動仍大，法人說，透過股債多重資產參與，嚴控價格波動風險，同時也降低系統性風險對資產的影響。

今年已過了一半，上半年在聯準會緊縮、俄烏戰爭、通膨高漲下，市場對全球景氣衰退的憂慮揮之不去，但受中國大陸疫後復工帶動，6月全球綜合/服務業採購經理人指數(PMI)皆明顯回升，全球製造業PMI維持在52.2，皆在擴張區間之上，顯示景氣仍具高度韌性。

國泰全球多重收益平衡基金經理人陳智傑表示，美國6月CPI年增率9.1%，創40年來新高，市場仍然預期聯準會7月升息3碼，但升息4碼的機率大幅提高，在近幾個月強力升息動作下，市場預估第3季有望是通膨及政策置頂期，超鷹派動作應不會一直持續下去，因此，當前若有看好的投資標的及市場前景，皆可酌量分批布局。

陳智傑補充，觀察主要股市及債市表現，今年上半年在股市大幅調整後，全球股市評價面，不論本益比或預估本益比，皆已低於10年平均值，根據Bloomberg資料，截至6月30日，MSCI全球股票指數本益比已回落至15.5倍，明顯低於10年平均值19倍，足見投資價值浮現；在債市部分，以投資等級債市來看，價格也出現與基本面背離的情況，美國投資級債收益率已上揚至4.71%，創2009年12月以來的新高，這樣的收益率勝過美國政府主權債、歐洲主權債、歐洲投資級債，當然，收益率迷人的背後，也意味先前市場瀰漫的升息氛圍所引發的債市拋售情形，已讓當前不少投資級債券的價格變得相對便宜，更是預先布局未來的好時機。