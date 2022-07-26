台股開盤下跌23點 台積電開出平盤

台股今(26)日開盤下跌23.92點，開盤指數14,912.41點；台積電（2330）開出平盤，開盤價499.5元。

群益投顧說，大盤指數震盪小跌卻仍守3日線，技術面仍延續短多。Fed升息決策前夕，氣氛轉觀望，類股持續良性輪動，仍利維持偏多震盪。操作可續以盤面熱門標的為主，依據短期均線多空變化，技術面區間操作因應。

周一(25日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲90.75點、漲幅0.28%，那斯達克指數下跌0.43%，標準500指數上漲0.13%，費半指數下跌0.61%。

統一期貨說，美股昨日收盤漲跌不一。道指與S&P500微漲0.1至0.2%，納指跌幅0.43%。7月美股迄今較6月已有所反彈，主要由周期股與成長股所帶動，市場焦點也由通膨轉向經濟放緩的擔憂。

自上周起的市場風險偏好反彈，對美元避險需求減弱，美元走軟，昨日美元指數最深跌0.5%，繼續下逼106關口。在聯準會公布利率決議前，各期限美債殖利率走高，但2期與10年期美債殖利率仍持續到掛。美元與國債的走軟，反映市場已逐漸消化聯準會加息75個基點的預期。

晶片股同樣表現不佳，儘管拜登稱希望儘快簽署美國晶片製造的立法草案。但費半昨跌幅一度超過2%，失守2,800點，終場收跌0.6%。台積電ADR小跌0.02%，台指期夜盤上漲0.12%。

三大法人周一集中市場合計賣超6.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超15.1億元，投信買超12.8億元，自營商（自行買賣）賣超1.9億元，自營商（避險）賣超2.1億元。