7/26【早晨財經速解讀】聯發科轉單投片英特爾 下一個是蘋果？台積電500元能站穩？中芯產7奈米晶片 技術哪裡來？
英特爾昨（25）日宣布，與聯發科達成晶圓代工協議，將以旗下「Intel 16」製程為聯發科生產多款智慧裝置晶片。聯發科是台積電第三大客戶，與英特爾開啟晶圓代工合作之路，市場關注未來雙方若邁向先進製程合作，將更對台積電更不利。
英特爾進軍晶圓代工業務後，陸續獲得高通、亞馬遜等台積電重要客戶訂單，聯發科執行長蔡力行出身台積電，向來被市場視為台積電「鐵咖客戶」，如今聯發科也釋出代工訂單給英特爾，「鐵咖客戶變心」，震撼業界。
台股大盤昨日小跌13.03點，收在14,936.33點，台積電跌0.7%收在499.50元。台積電周一ADR早盤跌0.6%；英特爾早盤跌1.5%。
美國「晶片法案」最快本周表決，中國大陸晶片製造龍頭中芯國際（ＳＭＩＣ）傳出技術突破，早已開始交付生產7奈米製程晶片，中芯7奈米晶片技術哪裡來？引發各界關切，但台積電不評論，但專家指出，此舉凸顯中國大陸仍極力突破半導體先進製程防線，預料美國將會再提高取得先進製程關鍵設備門檻。
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