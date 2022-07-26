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7/26【早晨財經速解讀】聯發科轉單投片英特爾 下一個是蘋果？台積電500元能站穩？中芯產7奈米晶片 技術哪裡來？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。 圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。 圖／游庭皓提供

英特爾昨（25）日宣布，與聯發科達成晶圓代工協議，將以旗下「Intel 16」製程為聯發科生產多款智慧裝置晶片。聯發科是台積電第三大客戶，與英特爾開啟晶圓代工合作之路，市場關注未來雙方若邁向先進製程合作，將更對台積電更不利。

英特爾進軍晶圓代工業務後，陸續獲得高通、亞馬遜等台積電重要客戶訂單，聯發科執行長蔡力行出身台積電，向來被市場視為台積電「鐵咖客戶」，如今聯發科也釋出代工訂單給英特爾，「鐵咖客戶變心」，震撼業界。

台股大盤昨日小跌13.03點，收在14,936.33點，台積電跌0.7%收在499.50元。台積電周一ADR早盤跌0.6%；英特爾早盤跌1.5%。

美國「晶片法案」最快本周表決，中國大陸晶片製造龍頭中芯國際（ＳＭＩＣ）傳出技術突破，早已開始交付生產7奈米製程晶片，中芯7奈米晶片技術哪裡來？引發各界關切，但台積電不評論，但專家指出，此舉凸顯中國大陸仍極力突破半導體先進製程防線，預料美國將會再提高取得先進製程關鍵設備門檻。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 中芯 台積電 聯發科 英特爾 蔡力行

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