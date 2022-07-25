台股量縮近十日最低 逢低往業績與題材股靠攏

觀望美國聯準會利率決議，台股25日量縮至1,855億元近十日最低，航運股及台積電承壓，生技醫療股撐人氣。法人指出，加權指數盤中回測5日線有守，資金場邊觀望，逢低往業績與題材股靠攏。

美國主要指數上周五（22日）全面收黑，科技股跌幅尤大，亞股昨日漲少跌多。台股昨日開低，一度跌百點，中午由黑翻紅，在平盤上下拉鋸，加權指數終場小跌13點（0.09%），收在14,936點，成交量急速萎縮到1,855億元，不但比前一交易日縮減逾三成，且是近十個交易日來最低量。櫃買指數昨日跌0.2%，收182.96點。

法人認為，台股短線反彈千點，在Fed開會前投資人退場觀望，但大盤守住5日線，本周有望再挑戰萬五，然後放眼季線15,609點。華南投顧董事長儲祥生指出，Fed動向及美國科技股財報是市場焦點所在，美股止跌回升，才有利台股持續上攻。台新投顧副總黃文清表示，可注意領先大盤的強勢業績股及政策受惠股。

費城半導體指數前一日大跌2.5%，台積電及聯發科都失守整數關卡，表現不如大盤。台積電下跌3.5元，收499.5元，跌幅0.7%；聯發科大跌17元，收688元，跌幅2.4%。七千金更是全數收黑，旭隼跌6.2%最慘，祥碩跌2.7%其次。

電子類股指數下跌0.4%，以半導體類股指數大跌1%最弱勢，只有網通、電腦及零組件族群表現較強。航運股股價同樣落水，運輸類股指數大跌1.9%，在所有類股中最差，貨櫃三雄跌幅都超過2%，航空股跌幅較輕。

市場觀望氣氛濃，加上亞洲生技大展28日將登場，資金流向生技股，帶動上市生技類股指數大漲2.4%。生技股王藥華藥連三紅上漲1.1%，收在525元。上櫃生技醫療股交易占大盤比重從前一日的15%激增到29%，上市生技醫療股交易比重更從2.4%倍增到5.3%。另外，中鋼26日將除息，帶領鋼鐵類股指數漲1.5%，同樣優於大盤。

三大法人也是成交清淡，合計賣超6.3億元。外資賣超台股15.1億元，為連二賣；自營商賣超4億元，也是連二賣；投信買超12.8億元，為連22買。八大公股行庫則買超6.7億元，為連二買。