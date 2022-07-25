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證交所：中鋼等14檔明除息 大盤指數蒸發約19.65點

經濟日報／ 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所公布，明（26）日有中鋼（2002）、敬鵬（2355）等14檔上市股票除息交易，估計發行量加權股價指數蒸發約19.65點。

根據證交所資料，明日除息的14檔發行量加權股價指數成分股票包括環泥（1104）、味全（1201）、福懋（1434）、華友聯（1436）、中釉（1809）、中鋼、中鴻（2014）、敬鵬、茂林-KY（4935）、福貞-KY（8411）、新保（9925）、新海（9926）、全國（9937）、裕融（9941）等。

其中，中鋼發行市值將減少約487億元，占發行量加權股價指數約15.80點，前述14檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約19.65點。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站（https://www.twse.com.tw）首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」（https://mis.twse.com.tw）之市場公告。

證交所自編的發行量加權股價指數之基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數 ＝ 所有採樣股票總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。

股價指數 除息

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