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散戶繼續逃！6月證券劃撥餘額連4降、月減近400億

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
中央銀行今公布6月金融情況，被視為「散戶風向球」信心指標的證券劃撥存款餘額6月持續下降。圖／聯合報系資料照片
中央銀行今公布6月金融情況，被視為「散戶風向球」信心指標的證券劃撥存款餘額6月持續下降。圖／聯合報系資料照片

散戶信心持續鬆動，中央銀行今天公布6月金融情況，被視為「散戶風向球」信心指標的證券劃撥存款餘額6月持續下降，僅剩2兆9734億元，為去年5月以來新低，月減393億元、連4月減少。央行經研處副處長蔡惠美指出，本國自然人在台股成交比重已下降至56.3％，為前年4月以來新低，顯示散戶在市場參與度確實有下降。

觀察近月證券劃撥存款餘額，3月以來每月都呈現月減，尤其4月月減945億元最多，近2個月的月減金額已縮小，但6月台股跌幅深，導致6月證券劃撥存款餘額月減達393億元，較5月月增金額上升。

央行指出，6月M1B及M2年增率則分別下降為8.08%及7.65%，分別創前年6月、12月以來新低，主要是受到外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降之影響。累計前6月M1B及M2平均年增率分別為9.97%及7.89%。

蔡惠美說明，外資淨匯出增加，主因台股6月指數月平均從前月的1萬6808點一路下滑到1萬4826點，單月蒸發1982點，且股市月平均股價指數也下降303點；另，根據金管會公布外資匯入本金，6月淨匯出25.37億美元，整體外資匯出大增，就會影響到M2年增率下降。

對於散戶是否對股市已不看好？蔡惠美認為，散戶對於股市信心反應全球性，今年各國央行升息下，自然會影響股市交易產生影響，整體股市的成交值也有往下走的趨勢，使證券劃撥存款餘額呈現連4月下降，本國自然人在台股成交比重也是連4降，從3月高點的62.3%逐月降至56.3％，為前年4月以來新低，「散戶在市場參與程度有下降了」。

她也提到，升息效應影響，民眾持續把錢從活儲轉到定儲，活儲年增率已從5月的7.65%下降到6.43%；定儲雖通常會隨升息效應上升，但有很多企業在6月繳納所得稅、或發放現金股利，因此暫時把資金放在定存，使6月定儲年增率降至4.95%，也連帶反應M2年增率下降。

至於後續升息考量，蔡惠美強調，各國金融經濟情勢不同，美國通膨嚴重、就業緊俏，為抑制通膨，貨幣政策力道自然很大，「這是不得不為」；相較下，台灣通膨雖也持續拉升，但相對其他國家，我國通膨率約百分之三上下、相對溫和，且就業市場、需求也還溫和，民間消費也還不錯，升息考量就與美國不同，九月央行決定升息，會考量國內外經濟金融情勢及主要經濟體貨幣政策走向，「不會有美國升息，我們就有跟進的壓力」。

美國升息 散戶 通膨 台股

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