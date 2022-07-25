全球股市高度波動！預計本周美國升息3碼 分析師：9月升2碼

投資人注意！浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）提醒，「本周全球股市將是高度波動的一周」，他表示，FED本周只會升息75個基點，也就是三碼，目前看起來9月升息的碼數，已經降到50個基點，也就是二碼了。

王倚隆（老王）在臉書粉專王董的大盤籌碼貼文表示，「本周全球股市將是高度波動的一周，因為歐美都有重要總經數據要公布，包括美國與歐元區第二季GDP、聯準會的利率會議，這些都將影響整體大盤市場走勢」。

老王表示，「美國也將進入這個夏天最重要的財報周，有超過三分之一的S&P500成分股會在本周放榜，這將高度左右個股表現。而重量級個股的財報好壞，更會帶動美股大漲或大跌」。

針對即將公布的總經數據與財報概況，老王認為，「FED本周只會升息75個基點，也就是三碼，不用去想四碼了，因為目前看起來9月升息的碼數，已經降到50個基點，也就是二碼了」。

老王表示，「美國第一季GDP會持續第一季的下滑，根據亞特蘭大GDPNow模型預估，第二季GDP會下滑約1.6%，比之前預測1.5%還多，代表經濟衰退比預期還嚴重」。

老王表示，「本周五公布美國個人消費支出PCE，這也是FED非常關心的通膨指標。雖然大宗商品都出現價格修正，但是PCE仍然會跟先前公布的CPI一樣持續往上，主要原因就是房租的問題，先前在分析CPI就有談到房租上升的年增率依舊很高，要是降不下來的話，PCE仍會維持在高檔水準」。

老王指出，「歐元區第二季GDP在歐洲央行拖延至七月才慢半拍升息的情況下，預期還會維持正成長，只是成長速度預測為3.4%，是遠遠低第一季的5.4%，也可能是歷史最低的成長幅度」。

老王表示，「目前外媒預期今年全年的歐元區GDP約年成長2.6%，2023年更只能繳出年成長1.4%成績，都低於先前預測。主要就是歐洲央行已經宣布升息了，對於歐洲經濟也會開始出現熱錢退縮的影響」。

另外關於美國今夏最重要財報周，老王指出，「已經有多家投行調降APPLE目標價了，就看APPLE能不能繳出讓外資認錯的成績單。如果從上周SNAP、Twitter的財報數字來看，廣告市場持續面臨逆風，相關社群媒體大廠的經營數字是會讓市場很擔心的。也就是Google母公司Alphabet還有Facebook母公司Meta，這二家的季報獲利預期都會出現下滑」。