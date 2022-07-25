聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股下跌13.03點 三大法人賣超6.07億元
美國大型科技股財報周這周開跑，台股陷入量縮整理的狀態，今（25）日開低，盤中指數震盪向上拉升，一度拉回紅盤，但終場仍小跌，收在14,936.33點，下跌13.03點，成交量1,823.35億元；三大法人賣超6.07億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超15.12億元，投信買超13.15億元，自營商賣超（合計）4.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.92億元，自營商（避險）賣超2.17億元。
今科技權值股以鴻海（2317）表現最為強勢，收107.5元，漲幅1.42%，台積電（2330）小跌，收499.5元，聯電（2303）受到成熟晶圓代工製程廠為了防堵訂單流失，開始在部分特定製程祭出「優惠價」，折讓約個位數百分比的消息影響，大跌4.59%，收40.5元。傳產方面，塑膠、鋼鐵類股指數漲幅皆超過1%，台塑（1301）、台化（1326）漲幅1~2%，台塑收90.3元，鋼鐵股跌深反彈，燁輝（2023）、大成鋼（2027）漲幅逾3%，中鋼（2002）收31.3元，為六連漲。今生技投資公司鑽石生技登上興櫃，股價大飆740%，激勵生技股齊漲，明達醫（6527）、益得（6461）、泰福-KY（6541）漲停，大盤收在14,936.33點，跌幅0.09%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言