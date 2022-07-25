台股下跌13.03點 三大法人賣超6.07億元

投資人注意！浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）提醒，「本周全球股市將是高度波動的一周」，他表示，FED本周只會升息75個基點，也就是三碼，目前看起來9月升息的碼數，已經降到50個基點，也就是二碼了。

2022-07-25 15:59