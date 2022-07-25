電子股休息 台股量縮下跌13點收14,936點

本周即將迎來美國聯準會利率會議，及美國財報周，台股今（25）日價跌量縮，盤勢弱中透強，大盤一度下跌近百點，接著由生技、太陽能、網通族群發力撐盤，加權指數午間由黑翻紅，並持續在平盤附近來回，終場下跌13.03點，收14,936.33點，成交量1,823.34億元；台積電（2330）下跌3.5元，收499.5元。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今日表現有撐，預期大盤有望在本周站上萬五大關，建議投資人，可留意個股基本面表現，並且分批進場布局受政策支持的熱門族群如：生技、缺電概念股、網通族群等。

護國群山今日進入休息，盤面上由代工族群出場表現，其中以鴻海（2317）表現最佳，終場上漲1.5元，收107.5元，漲幅1.4%；另外還有台達電（2308）收盤股價250.5元，逼近近月高點，漲幅1%；而聯電（2303），力積電跌勢相對較重，今日終場下跌3.5～4%，聯發科（2454）也跌2%以上。

高價股部分，亞德客-KY（1590）在上午10點48分左右翻紅，終場股價收在861元，小漲0.5%；旭隼（6409），矽力-KY（6415）則買壓較重，終場跌幅達6%，股王大立光（3008）和股后信驊（5274）表現相對有撐，終場皆在平盤之下小跌1%以內作收。

今日最亮眼的生技醫療族群中，明達醫（6527），東生華（8432），泰福-KY（6541），佰研（3205）等股亮燈漲停，全宇生技-KY（4148）摸到漲停板後拉回，終場上漲近8%。中天（4128），永昕（4726），和康生（1783）等股，漲幅則落在3～5%。

能源方面則有華城（1519）以漲幅4%以上作收，森崴能源，達能（3686）也雙雙上漲2%，中興電（1513）盤中則持續挑戰填息，終場收52.9元，上漲0.9元，漲幅1.7%，東元（1504），美利達（9914）也齊上漲1%。

光纖設備族群中，華星光（4979）強勢亮燈漲停，光環摸到漲停板後拉回，終場漲幅達9%，另外還有華新（1605），明泰（3380），前鼎（4908）等股，漲幅落在3～6%，其中以華新成交量達8.4萬張居冠。