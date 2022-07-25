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台股開盤下跌47點 台積電開盤下跌3元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（25）日開盤下跌47.11點，開盤指數14,902.25點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價500元。報系資料照
台股今（25）日開盤下跌47.11點，開盤指數14,902.25點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價500元。報系資料照

台股今（25）日開盤下跌47.11點，開盤指數14,902.25點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價500元。

群益投顧說，大盤在萬五關卡前做換手整理，震盪行情時高拋低進、拉回時反而是慎選買點的機會。元大台灣50反一（00632R）融資增加9,895張至56.5萬張，有軋空現象、中期反彈格局延續，只要守住下方月線,多頭輪動得宜，仍有機會續勢叩關萬五。

個股仍呈現高低位階的輪動，儘量以低位階轉強的個股為操作標的，完成底部帶量站上關鍵均線，較有機會延續上漲氣勢。

上周五(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌137.61點、跌幅0.43%，那斯達克指數下跌1.87%，標準500指數下跌0.93%，費半指數下跌2.55%。

統一期貨說，上周五美國公布7月綜合PMI 47.5，遠低於市場預期的52.6，為2020年以來企業活動首次出現萎縮，加劇市場對美國經濟將陷入衰退的擔憂。疲軟的經濟數據也使得市場預期聯準會可能放慢升息速度，7月仍可能保持升息75個基點，但9月加息幅度可能將降至50基點。

此外，美國社交媒體Snap公布財報後，賣壓湧現，股價重挫，造成科技股的承壓。該公司第2季業績遠低於市場預期，並計劃放緩招聘。Snap的業績被視為判斷科技股前景的晴雨表，投資人大多依據其財報解讀經濟不確定性對廣告支出的影響。

三大法人上周五集中市場合計賣超54.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.2億元，投信買超8.9億元，自營商（自行買賣）賣超16.6億元，自營商（避險）賣超6.2億元。

美國經濟 自營商

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