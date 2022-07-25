永豐投顧：台股處短線高檔 投資宜保持冷靜

國安基金吹響的反彈號角已經延續兩周，上漲已約1,000點，技術指標日KD來到80以上的超買區，眼前已不宜積極作多。當然，個股條件不同，並不能一概而論。永豐投顧說，觀察過去兩周成交量保持平穩，顯示籌碼穩定，一旦爆量，短線行情就面臨危險。

美國6月CPI爆出年增9.1%，一度使市場緊張，拉高對7月FOMC會議升息的預期，不過，FED官員陸續出來降溫，隱隱保證7月底的FOMC會議絕不會升息4碼。由FED官員的反應可以看出對股市還是很關心，而面對6月這麼高的通膨仍然不加碼升息，隱含對CPI降溫的信心，事實上，油價已經站不上每桶100美元，也是有助後續美股發展。

8月台股將進入財報公布最後期限，8月10日前要公告7月營收，所以本周是基本面訊息的空窗期。此外，美股將在本周進入財報季高峰，多家重量級公司會公布季報，美國科技股掌握微笑曲線的兩端，受到通膨壓力可能較小，因此或有利多，有利美股再漲，但台股已處於短線高檔，應保持冷靜。