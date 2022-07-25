潤泰雙雄爆淨值危機...是進場點？ 專家：南山人壽營運沒問題

潤泰雙雄引爆的淨值危機，反映的是整體壽險股的淨值波動劇烈，下半年能否逢低進場？

股市達人股添樂發布一則新影片，分析3個原因，並告知投資人，何時是進場投資壽險類金融股最佳時機。

以下為影片內容：

上周有媒體報導，潤泰雙雄包含寶成（9904），因為投資南山人壽，導致第二季淨值出現大幅度減損，尤其潤泰全（2915）第二季的淨值可能變成負的。

消息一出，這兩間公司紛紛就出現了兩天跌停板的發展，因為現行的政策就是，如果一家上市櫃公司淨值出現負值，那可是要下市，所以市場的反應才會那麼大。

不過隨後經營層也出面表示，淨值是有被低估的情況，但也承認確實因為投資南山人壽，而導致淨值出現大幅度的減損；但也展開了應對措施，決定要對於從前用成本來認列的土地，要改為用市價來認列，這樣一來，就能夠讓被低估的淨值稍微拉高一點。

所以上週五（22日），本來跌停板的股票，開始出現打開或是翻紅的情況，以下三部分來分析：

原因一

就是債券市場大幅度的崩潰，壽險公司大部份的資產都是債券，無論公債或公司債，比重非常高，看了一下大部分都有六、七成以上的占比。

擷取授權自／股添樂 股市新觀點 影音

公債以「美國10年期公債」為例（上圖），今年以來綠色區塊下跌幅度非常明顯，但相較於股票市場，他的跌幅（大約是10％）是比較輕的，不怕那怕是比較輕的情況下，每一家壽險公司的資產規模都是非常大，就算比股票抗跌，這個未實現的損失金額還是非常驚人。

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公司債的部分可以參考，台灣有上市的國泰投資級公司債ETF，這檔今年以來的跌幅是14％，比公債稍微高一點，這個跌幅跟過去幾年相比都是很重的。

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看到南山人壽的資產配置，從第一季末的數字，光是債券的部分，國內和國外債券的占比就超過7成，接近3.5兆的金額，那怕僅虧損10％，這樣的幅度也是非常驚人；買保險把錢給保險公司，對保險公司來說就是他的負債，要賺錢之後才可以理賠給客戶，投資的部位就是他的資產，假設資產端的虧損是2千億，減損的部位不是在負債就是在淨值，負債的錢是客戶的錢，所以扣也是扣股東權益的部分，也就是所謂的淨值。

這一次淨值風波鬧那麼大，也就是資產端投資的部位，有出現非常龐大的未實現損失。

原因二

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有「小孩開大車」的情況，南山人壽的總資產規模差不多5.1兆，以潤泰雙雄為例，潤泰全（2915）持有26％總資產996億，潤泰新（9945）持有25.1％是1917億，資金規模都不算小，但跟南山人壽比較起來，那就是真的非常小。

假設南山人壽虧了4千億，那4千億對比5兆資產來說，其實連10％都不到，但對於持有4分之一潤泰全（2915）和潤泰新（9945）就是各一千億，光是潤泰全（2915）就可以發現已經超過總資產了，所以就可以理解為什麼媒體會報導淨值出現負值，依照現行的會計制度，如果有未實現損失是要算在投資公司的淨值上，又是「小孩開大車」的情況下，淨值就是更容易見底了。

原因三

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現行會計制度，以上圖表是一般公司的資產負債表組合，資產會等於右邊的負債加上淨值的部分，但壽險公司的的資產負債表組合就跟一般公司不太一樣。

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壽險業資產大部分的組成都是由保戶的保險金，而公司自己出的錢也只有10至20％而已，而資產端就是用保戶的錢來投資，如果資產端出現未實現損益2千億，也不會是扣在負債端，因為是保戶的錢，是扣權益端（淨值），那原本金額就不多的情況下，這樣一扣行情不好，很快就見底。

所以潤泰雙雄的經營層，才會委屈的表示淨值是明顯被低估，就是說明現行的會計制度，做法確實會導致在行情不好的時侯，出現非常快速的減損。

但這是一個雙面刃，因為行情好的時候，資產上漲的2千億，那也是股東權益成長2千億，過去行情好時保險公司的淨值也是飆升速度很快。

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潤泰全過去在淨值飆升的時期，剛好都是台股的多頭年，也因為這時期股票債券都在大幅度的飆漲，也就帶動壽險業股淨值快速飆升，但今年以來的空頭行情，就把過去以來大幅上漲的行情拉了下來；上圖僅有第一季，第二季下跌的幅度可能會更快。

第2季各大壽險公司淨值預估

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第二季幾乎所有的壽險公司，淨值都出現非常明顯的減損，上圖看到掉最多的就是南山、中壽、台灣人壽，之後各家壽險公司會紛紛要做增資，因為空頭還沒有結束的情況下，淨值都是會遲早不夠扣的。

資產除了權益就是權益乘數，以南山為例，16塊就代表，股票只要出一塊錢，就可以敲動16塊的資產規模，要是不小心看走眼，假設資產端跌掉了2千億，權益就也要跟著掉2千億，這也就意味著權益乘數越高，下半年也就越需要來增資。

但若市場之後止跌回升，那權益也就會跟著大補血，所以全台灣最厲害的股票分析師大部分都在壽險公司，因為預判接下來市場會漲會跌，對這些壽險公司來說非常重要，判斷錯誤就要增資跟股東要錢，判斷正確就可以持續地走在鋼索上賺大錢。

站在投資壽險股的角度，大環境的好壞跟股價表現會非常相關，只要投資標的上漲，淨值也獲跟著上漲，淨值上漲股價也會跟著往上走。

投資壽險類金融股最佳時機

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大部分的金融股就是看景氣表現，所以要買金融股最佳的時機點，就是當景氣衰退的時刻，現在還沒有景氣衰退，但未來幾個季度如有機會往下，跌至黑色線以下，那就是一個非常好的進場時間點。

那這時間點說壽險是低點，話是說的太早了，雖然老闆都跳出來說南山人壽沒問題且升息對壽險公司有利，但那是老闆的角度，站在公司營運的角度，升息未必對壽險公司是一項利空，不過股價大部分情況卻是利空。

所以是已經持有或是正在觀望壽險股的投資人，當股價拉開成本再來考慮要不要進場，且要多點耐心，不要跌個1、2塊就買個10、20張，資金沒有那麼多的時候，就把空間拉開一點。

很多人看到南山人壽的消息，甚至緊張的跑去跟業務員要解約，但南山人壽營運根本就沒問題，而且是非常穩健的公司，問題是聚焦在母公司的淨值過低身上，如果是南山人壽的保戶，真的就不用瞎操心了。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。