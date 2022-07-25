7/25【早晨財經速解讀】存股族鬆動 ETF前五名剩0050 0056 00878人數續成長 宏碁 華碩 微星庫存爆表 美企超級財報周將到來 升息三碼成定局?

元大高股息（0056）截至7/22總受益人數70萬9,244；國泰永續高股息（00878）截至7/22總受益人數58萬2,567；元大台灣50（0050）截至7/22總受益人數57萬4,157人。（數字資料來源：玩股網）

ETF前五名的存股人數，僅上述三檔受益人數有持續增加；恐受到台股近期的起伏較多，股市稍有回檔，頭資人獲利了解或停損。

北美市場上PC僅有消費型筆電需求疲弱，該地團隊通路訪查發現，現在發現連商用筆電也開始消減訂單，調整今年PC出貨量至年減11%。

華碩（2357）、微星（2377）和技嘉（2376）等匯總的數據，這表明出市場需求疲軟，市場上通路在減少自己的庫存，現美國通路庫存已正常化。

美國聯準會將在本周二、三召開為期兩天的利率決策會議，市場普遍預估這次Fed將調升3碼（75個基點），我國中央銀行是否會召開臨時理事會、跟進聯準會調升貼放利率，外界投以關注眼光。