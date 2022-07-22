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台股上漲11.66點 三大法人賣超54.22億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導

台股今（22）日一度向上挑戰萬五大關，但不敵賣壓往下急跌震盪，終場收在最高點14,949.36點，上漲11.66點，成交量2,626.44億元；三大法人賣超54.22億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.22億元，投信買超8.95億元，自營商賣超（合計）22.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.68億元，自營商（避險）賣超6.27億元。

今台積電（2330）繼續守穩500元，收503元，聯電（2303）、聯發科（2454）小跌。宏達電（2498）成交量位居第一，不過股價尾盤走低，收64.7元，跌幅1.37%，威盛（2388）一度漲停，終場漲幅逾9%，收66.2元。潤泰全（2915）、潤泰新（9945）先前因淨值可能受南山人壽拖累而跌停兩天，潤泰全收紅，潤泰新跌逾約2%，另寶成（9904）上漲逾3%；華新（1605）為順利完成現金增資募集，現增價格下調至30元，股價重挫逾5%。表現最亮眼的族群為貿易百貨和化工，統一超（2912）、富邦媒（8454）漲幅逾4%，中華化（1727）、三晃（1721）、三福化（4755）皆攻上漲停板。大盤收在14,949.36點，漲幅0.08%。

自營商 三大法人

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