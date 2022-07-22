華新現增價下調至30元 股價盤中重挫逾5%

華新（1605）昨（21）日董事會決議，現金增資每股發行價格從每股33元，下調至每股30元，消息引起華新今（22）日股價重挫，盤中跌幅超過5%，一度下探31.35元。

華新近期陷入現金增資發行價格保衛戰，華新表示，公司當初現金增資訂價是依公司淨值訂定，近期股價受大盤影響而波動，考量到市場交易變化、股東權益及公司整體利益，為順利完成現金增資募集作業，現金增資發行價格由每股33元調整為30元。

另外，調整價格繳款書將另行寄發，尚未繳款之股東及員工，亦得持原繳款通知書以調整後之價格進行繳款。

至於先前已經繳款的股東及員工，若已無認購意願，可填具「股款退回申請書」，於申請期間截止日前（8月3日），以親自送達或掛號郵寄至華新股務聯辦室，逾期者視同維持原認購意願。