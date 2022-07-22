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潤泰雙雄淨值風暴 外資投信搶抄底「大玩你丟我撿」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
螞蟻集團上市後，潤泰尹家對該集團的1億美元投資報酬率上看50%，圖為潤泰集團總裁尹衍樑。 路透 林奕榮
螞蟻集團上市後，潤泰尹家對該集團的1億美元投資報酬率上看50%，圖為潤泰集團總裁尹衍樑。 路透 林奕榮

潤泰雙雄因南山人壽捲入搶救淨值風暴，潤泰全（2915）祭出三招救市值，潤泰新（9945）投資性不動產重估後，初估每股淨值也至少會增加5.1元，不過，從籌碼面來看，土洋法人似乎早已判定潤泰雙雄會「轉危為安」，外資昨日買超潤泰新1496張，土洋法人近兩個交易日更是聯手買超潤泰全，反倒是兩檔個股昨日融資雙雙下滑，顯示散戶拋、法人撿。

在籌碼面偏多下，潤泰雙雄今（22）日雙雙化解破底危機，其中潤泰全早盤跌勢已趨緩，盤中更由黑翻紅，潤泰新則是開盤仍大跌，但盤中急拉，跌勢迅速收斂。

從籌碼面觀察，外資已連續兩日買超潤泰全，買超張數達789張，投信亦連續兩日買超，買超張數達1,329張，三大法人合計近兩個交易日買超潤泰全近2,000張。潤泰新方面，外資昨日買超1,496張，自營商則調節458張。從籌碼觀察，潤泰雙雄淨值風暴造成股價重挫反而吸引法人進場搶便宜，也顯示法人對潤泰集團信心投票，認為淨值危機應會度過。

潤泰全已提出提升淨值的方法，預計從投資性不動產著手，針對目前有租金收益的不動產進行重新鑑價，包括手上的楊梅八廠、台中土地都是出租中的資產，前者有三萬多坪、後者8000多坪，要由帳面價值改採公允市價。

其中，楊梅八廠原來有一半面積是自用，一半則出租給同集團的潤弘（2597），去年結束該廠紡織事業並清理完存貨後，已全數租給潤弘使用。由於這兩筆資產皆屬於投資性不動產，只要改採公允市價，有助潤泰全淨值「秒提升」。

此外，潤泰新目前也在進行資產重新鑑價，由於潤泰全持有潤泰新25.7%，潤泰新淨值的提升，也有助潤泰全認列其淨值表現。

潤泰全 潤泰新

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