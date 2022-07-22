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【早晨財經速解讀】開發金、國泰金、富邦金金融股表現最差 壽險還有未爆彈？

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7/22【早晨財經速解讀】開發金、國泰金、富邦金金融股表現最差 壽險還有未爆彈？ 聯電、聯發科漲半根停板 特斯拉漲10% 全球股市大反攻

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

存股族最愛的金融股，近來面臨外資倒貨，外資近一個月賣超前10大個股中，就有6檔是金融股，依序是元大金、新光金、玉山金、富邦金、台新金及開發金，外資此舉是否是擔心壽險還有未爆彈，值得關注。

聯發科、台積電等電子權值股領軍，台股昨(21)日震盪走高，終場大漲204.48點，收在14,937.7點，逼近萬五大關。電子股終場勁揚1.81%，金融漲0.99%，航運漲2.08%。

根據台灣證券交易所統計，外資法人昨天買超聯電、長榮、開發金、仁寶、元大金、陽明、宏碁等均超過萬張；其中，買超聯電達3.85萬張、買超長榮3.62萬張。外資已連續4個交易日買超聯發科達6,397張，帶動股價周漲幅達10.4%，聯發科昨日重返700元關卡。

美股周四開盤後一路震盪走高，，因電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，股價隨之走揚，幫助抵銷電信和能源類股的跌勢。

特斯拉公布，所有工廠產能都提高，並維持全年交車量成長目標50%不變。執行長馬斯克暗示，下半年產量可望創新高，還樂觀預期通膨可望趨緩、「供應鏈地獄」有望結束，特斯拉股價21日大漲9.78%，台股供應鏈也看好將受惠。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

聯發科 聯電 特斯拉 富邦金 國泰金 元大金 游庭皓

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