7/22【早晨財經速解讀】開發金、國泰金、富邦金金融股表現最差 壽險還有未爆彈？ 聯電、聯發科漲半根停板 特斯拉漲10% 全球股市大反攻

游庭皓，90後，財經作家、投資人。台灣清華大學經濟系，台灣大學國家發展所經濟組，曾任投資顧問公司研究員、經濟日報、聯合晚報財經專欄撰稿人、台灣財經節目特邀來賓，研究方向以總體經濟變化與景氣宏觀投資為主。