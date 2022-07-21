潤泰雙雄傳遭禿鷹襲擊 市場人士：數據會說話

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）爆淨值大幅減損危機，股價連二日跌停，更傳言遭股市禿鷹襲擊，資深市場人士分析，以7月來兩檔個股借券賣出、融券等數據來看，並未有異常之處，待疑慮釐清後，股價自然回歸基本面。

美聯準會（Fed）急速升息，今年股債市波動劇烈，導致南山人壽淨值大縮水，媒體報導潤泰全、潤泰新等兩大股東恐遭波及，淨值同步大減，在恐慌性賣盤湧現下，20、21日連續亮燈跌停，臺灣證券交易所更將兩檔個股列入監視股票，以防不法情事。

針對外傳股市禿鷹襲擊潤泰雙雄，資深市場人士表示，空方要狙擊一檔股票，一定會事先布局，如同做多的主力要拉抬股價前，會有一段時間的吃貨期，只要在市場沉浸夠久的業內，都可以透過價量變化，或籌碼動向嗅到一絲端倪。

不過，統計潤泰全自7月來的借券賣出餘額（大戶觀察指標），至19日（利空傳出前一日）僅增加370張，融券減少45張，同期間潤泰新借券賣出餘額增加2,655張，融券減少1,360張，都在合理波動範圍內。

潤泰全20日借券賣出減少64張，融券增加1,367張，21日分別是減48張與增152張；潤泰新借券賣出增加1,436張，融券增加1,210張，昨日為減123張與增29張。資深市場人士認為，兩檔股票在利空消息釋出時，當日早盤都還有高點，避險或短線交易的投資人見狀去放空個股實屬正常，難以斷定是否為禿鷹所為。