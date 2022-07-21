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新增成分股納「潤泰全」吞跌停 00900經理人這樣說

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
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富邦特選高股息30 ETF（00900）本次調整成分股有納入潤泰全（2915），由於潤泰全受南山人壽淨值危機影響，股價連吞兩根跌停，引發市場擔憂。然而，ETF為被動追蹤指數表現，並投資一籃子股票，具備分散風險的功能，建議投資人仍要回到ETF的選股邏輯去檢視及選擇適合自身投資屬性的產品。

根據富邦投信官網資料顯示，富邦特選高股息30 ETF目前持有潤泰全比例約0.7%，調整後占比可能將近1%。另外，依據台灣指數公司作業準則，若證交所公告因財務狀況（淨值）變更交易，5個交易日後仍未回到普通股，屆時將會剃出成分股之列。

根據台灣指數公司公告顯示，富邦特選高股息30 ETF本次30檔成分股更替27檔，汰換檔數為九成；

納入亞泥（1102）、台聚（1304）、遠東新（1402）、長興（1717）、中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、佳世達（2352）、技嘉（2376）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、台光電（2383）、京元電子（2449）、可成（2474）、華新科（2492）、興富發（2542）、萬海（2615）、永豐金（2890）、潤泰全、鈊象（3293）、大聯大（3702）、中美晶（5483）、新普（6121）、頎邦（6147）、力成（6239）、群聯（8299）。

刪除台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、聚陽（1477）、華新、東和鋼鐵（2006）、仁寶（2324）、聯強（2347）、宏碁（2353）、漢唐（2404）、南亞科（2408）、友達（2409）、聯發科（2454）、裕民（2606）、京城銀（2809）、國泰金（2882）、開發金（2883）、元大金（2885）、晶豪科（3006）、聯詠（3034）、健鼎（3044）、瑞鼎（3592）、和碩（4938）、臻鼎-KY（4958）、瑞儀（6176）、台郡（6269）、寶成（9904）。

富邦特選高股息30 ETF經理人楊邦珩指出，本次指數調整是依據指數編製規則，將在尚未除息的年配息個股，或是上半年雖已除息，但屬於季配息、半年配息的個股中，依股利率篩選納入。

富邦特選高股息30ETF追蹤臺灣指數公司的特選臺灣上市上櫃高股息30指數，因選股聚焦在除息參與程度，募集起便引起廣大的市場討論，根據集保資料顯示，最新受益人數達人19.7萬人；擁有254.5億元規模，排行股票ETF第七大，市場聚焦8月1日將公告的上市以來首次期初配發金額。

楊邦珩表示，富邦特選高股息30 ETF有別於市面上高股息ETF之處便在於除息參與程度，在本次指數調整之前，成分股已經參與31次除息，調整後的投組預期有約25次的除息機會，合計約56次，整體來說，今年來的除息參與度與過往差異不大。在操作上，台股7月初跌破14,000關卡時，加權指數股價淨值比已來到近十年均質，具備中長線的投資價值。

高股息 ETF 潤泰全

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