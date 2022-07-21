防股市禿鷹 金管會：已將潤泰雙雄列為監視股
潤泰集團下的潤泰新（9945）及潤泰全（2915），近期因南山人壽淨值大跌，而跟著遭殃，兩檔股票一路重挫，今（21）日雙雙跳空跌停直到收盤未打開，為避免股市禿鷹襲擊，金管會證期局今天表示，證交所已將潤泰新、潤泰全列為監視股票，正進行監視中。
證期局副局長張子敏表示，證交所目前已將潤泰新、潤泰全列為監視股票，目前還在監視當中，如果發現有人涉及證券不法情事，就會依照規定辦理，以維護大眾權益。
張子敏更表示，近期因為升息，導致部分金融商品認列大幅未實現評價損失，證交所與櫃買中心已督促公司，必須盡快公布重大訊息說明，昨晚潤泰新、潤泰全、寶成（9904）都有舉行重訊記者會對外說明。
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