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防股市禿鷹 金管會將潤泰雙雄列為監視股

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
為避免股市禿鷹故意散布空方消息打壓股價，金管會證期局今表示，已請證交所將潤泰新、潤泰全列為監視股票。記者戴瑞瑤／攝影
為避免股市禿鷹故意散布空方消息打壓股價，金管會證期局今表示，已請證交所將潤泰新、潤泰全列為監視股票。記者戴瑞瑤／攝影

南山人壽因升息導致淨值大跌，拖累潤泰雙雄股價，潤泰新潤泰全已連續2天股價雙雙打入跌停。為避免股市禿鷹故意散布空方消息打壓股價，金管會證期局今表示，證交所已將潤泰新、潤泰全列為監視股票，正進行監視中。

潤泰新、潤泰全已連續2天跌停，市場關注是否有大量放空的情況？證期局副局長張子敏表示，證交所目前已將潤泰新、潤泰全列為監視股票，目前還在監視當中，如果發現有人涉及證券不法情事，就會依照規定辦理，以維護大眾權益。

張子敏表示，近期因為升息，導致部分金融商品認列大幅未實現評價損失，如果對上市櫃公司淨值產生重大影響，證交所與櫃買中心已督促公司，必須盡快公布重大訊息說明，像昨晚潤泰新、潤泰全、寶成都有舉行重訊記者會對外說明。

張子敏也表示，針對上市櫃公司若財務狀況有變化，例如連續3年虧損、最近期財報每股淨值低於10元等，觸及警示指標，就會被列入財務重點專區，或採變更交易方法、分盤集合競價等，已提醒投資人留意。

張子敏也提醒投資人，上市櫃公司的財務資訊，應該要以會計師查核公告的財報為準，而非外傳的消息，會計師查核公告的公司財報，都會揭露在公開資訊觀測站。

潤泰新 潤泰全 財報

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