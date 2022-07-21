網紅「大萌妹子」收費教買股？金管會移送、最重關五年

有民眾投訴，網紅「大萌妹子」利用本身IG流量、鼓吹加入指定大萌妹子的投資LINE群組(台股戰神)，等於無照教人買台股，金管會證期局副局長張子敏說，無照收費屬非法經營投信顧業務，目前已「依程序處理」。

換言之，金管會已將非法經營投信顧者移送調查局偵辦，依規定，最重處5年以下刑責或併科100萬元以上，5000萬元以下罰金。

據金管會統計，去年全年民眾詐騙陳情案有336件、移送不法有116件；今年上半年更高達323件、不法移送128件，等於今年上半年幾乎快追上去年一整年的詐騙案。

張子敏說，這些詐騙案類型包括1.冒名詐騙2.非法金融交易平台3.電話簡訊LINE群組等，勸誘購買股票4推銷販賣未上市櫃股5非法虛擬貨幣交易平台6經營非法期貨和7.經營非法投顧。

除了詐騙案，今年上半年更出現打著金融機構旗幟加LINE勸誘投資，張子敏說，今年上半年接獲冒名檢舉有17家金融機構，冒名券商9家最多，投顧4家、投信3家，還有一家金控；因這波關鍵是飆股，銀行端尚未收到冒名投訴。

至於冒名勸誘投資是否構成移送要件？張子敏說，需要看個案事證而定，例如最近加LINE推薦飆股，需看推薦個股是否有報酬和對價，一旦事證明確就可依非法經營投信顧的規定做處理，包括移送等方式。