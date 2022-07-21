台股上漲204.48點 三大法人買超135.67億元

今年上半年台股慘淡，多數投資人是欲哭無淚，不過在10檔贏過大盤的ETF中，就有一半是高股息，表現最好的Top更霸佔了4個名次，其中也包含萬眾矚目的國泰永續高股息（00878）。 YouTuber摳摳表示，投資高股息ETF務必搞懂基金的選股邏輯，分析成分股內佔有什麼類型產業比重較高，若要投資一檔以上，建議用互補買法，更能分散風險。

2022-07-21 15:15