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台股上漲204.48點 三大法人買超135.67億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股周三續漲，那斯達克、費城半導體表現強勁，費半站上季線，激勵台股今（21）日開紅大漲，終場收在最高點14,937.7點，上漲204.48點，成交量2,357.91億元；三大法人買超135.67億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.54億元，投信買超4.42億元，自營商買超（合計）15.71億元，其中自營商（自行買賣）買超7.45億元，自營商（避險）買超8.25億元。

今科技權值股領軍電子股大漲，台積電（2330）站上500元大關，收501元，聯電（2303）收42.8元，漲幅5%，力積電也有逾5%的漲幅，聯發科（2454）突破700元，收716元，漲幅6.71%。IC設計類股漲勢強勁，智原（3035）、新唐（4919）漲停，創惟（6104）漲幅逾8%，力智上漲超過7%。元宇宙概念股宏達電（2498）、威盛（2388）漲停，ABF載板三雄有4~5%的漲幅。航運指數漲幅2.08%，散裝航運新興（2605）跳空上漲至24.85元鎖死，長榮（2603）漲幅逾3%，收93元，大盤收在14,937.7點，漲幅1.39%。

三大法人

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