櫃買日K連七紅 台股後市多頭仍有空間可期

台股今（21）日早盤受到費城半導體指數大漲帶動，電子股權值股加持下，指數開盤上漲，早盤雖然回測平盤支撐，但在5日均線支撐力道強，加上跌深股反彈下，終場指數上漲204點，收在14,937點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受惠中國大陸封控解除，產能及供應鏈逐步恢復，復工訂單遞延效應顯現，加上新興科技應用及數位轉型需求續強，6月外銷訂單588.3億美元，為歷年同月新高，第2季訂單金額為1,661.7億美元，創歷年同季新高，年增3.2%；但相較於第1季接單1,731.3億美元減少了69.6億美元，季減4%，是有史以來，首次出現第2季訂單金額比第1季少。

展望未來，據外銷訂單受查廠商對7月份接單看法，預期接單將較6月份增加的廠商家數占15.7%，持平者占56.6%，而減少者占27.8%，因此，雖然高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，對半導體需求熱絡，加上各國陸續鬆綁邊境管制，有利於終端需求擴張，均可望挹注外銷接單動能，但俄烏戰爭未停，全球通膨壓力升高，肺炎變種病毒威脅仍存等風險，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展仍須密切關注，審慎因應。

此外，美元近期出現高檔回檔，雖然亞幣近期維持低檔徘徊，但後續美元若能回測月線，有利於新台幣回升，對於後續資金進入台股有幫助。

分析師並指出，外資期貨未平倉維持多方，現貨市場近期也出現回補，本土投信在集中、櫃買市場也出現買超，政府基金近期也沒有跟隨股價上漲出現減碼，整體法人偏向正面，融資近期並未跟著指數大漲而大增，加上近期融券仍維持高檔，整體籌碼偏向正面，另外觀察櫃買市場K現連七紅，漲幅明顯大於大盤，盤面漲停板家數明顯擴增，台股短線仍維持反彈格局。可以逢低偏多操作。