投資人揚眉吐氣 台股漲204點收14,937點 台積重回500元

受到美股守住季線持穩激勵，台股今（21）日強勢表態，加權指數終場上漲204.48點，收14,937.7點，成交量2,357.91億元，明天即將挑戰萬五大關；台積電（2330）上漲6元，收501元，成功收復500元關卡。

加權指數開盤受潤泰雙雄跌停拖累，加上台積電休息，一度跌破平盤，不過後續由散裝航運、聯發科（2454）、聯電（2303）等股強勢支撐，大盤回到14,800點以上震盪，終場站上14,900點，收復月線。

台新投顧副總經理黃文清指出，美股持穩帶動台股表現，電子族群也轉強並持續支撐大盤，此外，近期台股出現產業輪動，今日熱門的元宇宙概念股、散裝航運等，皆為短線題材，建議投資人，可回歸基本面擇股，短線操作因應。

另留意到櫃買市場今日強勢表態，終場漲幅達1.8%，成交量為575.23億元，由電子族群主力領漲，華景電，研通（6229），類比科（3438）強攻漲停，創惟（6104）則量增價漲，成交量超過3.1萬張，終場收漲8%，另外還有驊訊（6237），亞信（3169），精材（3374），聚積（3527）和股后信驊（5274）等股，終場漲幅落在4～5%。

上市權值股中，聯發科，聯電，力積電今日股價走勢亮眼，收盤齊站穩月線，漲幅皆超過5%，聯發科漲幅更高達6%，同時收復700元大關。

元宇宙概念股中，威盛（2388）亮燈漲停，宏達電（2498）尾盤跟著急攻上漲停板，晶豪科（3006），台亞，瑞昱（2379）等股終場也上漲達5%。

航運族群中，今日由散裝航運當主角，新興（2605）強攻漲停，裕民（2606），四維航（5608）也收漲4%，帶動貨櫃三雄，終場以長榮（2603）上漲3.6%最多，台驊投控（2636）也受惠，終場收漲3%。

金融族群尾盤也有買單陸續敲進，指標股中信金（2891）成交量放大至3.6萬張，終場收漲1.5%，聯邦銀（2838），玉山金（2884），華南金（2880）等股，漲幅則落在1～3%。