內資買盤力抗外資流出 印度股逆風反彈

印度股市自6月中落底反彈，低點至7月15日已反彈逾4%，並站回53,000點關卡之上，相較於全球股市或亞股今年來動輒一成至兩成的跌勢，印度股市表現雖然承壓，但也明顯抗跌。此外，世界銀行最新公布下修全球經濟成長率，印度仍保有7.5%的成長率，仍是全球經濟前進的領頭羊。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數來看，反映6月份股市快速修正，最新數據自上月的114.7持續降溫至105.9，投資建議則維持「股債平衡配置」。

不過，印股7月來出現一波反彈，瀚亞投資認為，印度市場難免受國際資金移動或干擾，建議定期定額來因應短期波動；印度在強勁的經濟成長趨勢下，長期應持有相關資產部位。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印股本波修正落底反彈，更領先其他股市反轉向上，市場擔心高原油價格對於印度GDP及CPI有所衝擊，但印度央行早已啟動升息因應，且較高的進口油價將被IT服務產業出口增加所抵銷。

從資金面來看，美元指數狂升使得新興市場面臨資金外流，印度股市面臨外資連續8個月賣超，不過，境內資金DII卻可以見到境內零售客戶參與投資的力度持續擴大，維持淨流入股市，再從法人（SIP）投入股市金額來看，也接近歷史新高；整體來看，印度國內投資人流入股市金額，已抵銷外國機構投資人流出金額，支撐印度股市維持相對強勢。

根據ICICUPru預估，印度預估22財年企業獲利占GDP仍將達4.3%，是近十年來高點，顯示企業獲利穩步提升、當地資本支出維持強勁增長。林庭樟指出，對照全球景氣瀕臨衰退壓力、高通膨夾擊，相較於其他經濟體，印度經濟仍位在景氣循環之早期初升段，在政府積極穩定市場機制及供應鏈改革下，有利於支持經濟成長向上。

短線修正也讓印度股市出現加碼空間，儘管已有一段反彈，但以Nifty指數未來12月本益比預估為16.8倍，市場評價仍在十年長期平均值附近，故仍看好印度整體中長期成長，未來將帶動股市上揚機會。至於產業布局，則看好引領整體市場獲利增長的金融、循環性產業及電信產業等。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人周曉蘭表示，印度債市短期供給大於需求，加上全球利率水準上揚，使得殖利率短期承壓，容易受到升息政策影響，但若從經濟成長、投資等級信評及約7.5%的殖利率收益來看，印度債市仍具備投資價值，也建議納入資產配置的一環，作為累積息收的部位。