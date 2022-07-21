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搶下蘋果供應鏈的敲門磚？聯發科股價衝700元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

近日市場傳出聯發科（2454）取得蘋果手錶數據機晶片訂單的好消息，聯發科股價一掃過去綠光罩頂的窘境，連日反彈力道強勁，今（21）日早盤衝上707元，大漲36元。

道瓊指數漲47.79點、漲幅0.15%，收31,874.84點；標普500指數漲23.21點、漲幅0.59%，收3,959.90點；那斯達克指數漲184.50點、漲幅1.58%，收11,897.65點；費城半導體指數上漲69.82點、漲幅2.49%，收2,872.96點。

聯發科股價連日上漲力道強勁，今日衝上700元；籌碼方面，外資連三日買超3,319張，投信連四日賣超879張，自營商連二日賣超682張。

台積電（2330）今日股價在平盤上下震盪，最高到497.5元，最低為494元。同樣為晶圓代工的聯電（2303）股價則表現亮眼，最高到42.5元，漲幅逾4%。

分割第一天打入跌停的昔日股王矽力-KY（6415），今日股價衝上600元，最高到628元，漲幅逾4%。下周即將登場法說的智原（3035），最高到172.5元，漲幅逾5%。

聯發科 日股

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