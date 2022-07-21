00900離15元越來越遠有4原因 專家：長期看就是買高賣低

股市達人股添樂發布一則新影片，點出00900為何離發行價15元，越來越遠的4個原因。

以下為影片內容：

7月18日這天，股市的焦點都放在中鋼（2002）這檔身上，因為尾盤的時候出現了急拉走勢，股民為此紛紛尋找原因，原來那週是不少ETF更換成分股的時間點。

其中最具影響力就兩檔ETF，當中的一檔就是富邦特選股息' rel='高股息'>高股息30（00900），中鋼（2002）就剛好被納進成分股的標的。

00900這檔ETF含有30檔成分股，這次的成分股調整就更換了27檔，中鋼（2002）是選進成分股的一檔，也讓投資人開始回頭關心起這檔ETF自上市以來的表現。

00900現在值股價在11元上下，不過當初的發行價格可是15元，所以許多投資人關心的不是00900未來會配發多少股息，而是這檔ETF還有沒有機會站回15元？

究竟為什麼這檔ETF會離15元越來越遠，統整出以下4個原因：

原因1：大環境不好+不具備抗跌屬性

台股這一年的走勢太低迷，台股今年的還原走勢（加上除權息的指數調整），還是跌掉了17％，高點跟低點差了4000多點。

投資ETF就是「把雞蛋分散在不同籃子」裡面，但都已經分散風險了，最怕還是大盤一把火把所有籃子都燒了；不幸的今年的情況就是如此，幾乎沒有一檔ETF可以躲掉下跌，除非是購買反向的。

不過一檔ETF具不具有「抗跌屬性」也同樣重要。回顧今年大部分高股息ETF的走勢（下圖），大盤同期還原跌幅是16.77％，圖表中大部分的ETF都有贏過大盤的表現，唯獨兩檔輸給大盤，一檔是0056。

另一檔就是00900，而00900甚至還是圖表中最突出（跌的％數最多）的，已經跌了近25％，怎麼都不能算是抗跌的ETF了。通常ETF都是大盤好的時候，它漲的慢；反之大盤跌的時候，就該有漲現相對抗跌的表現，但在00900這支ETF上明顯看不出這樣的特質。

也因為沒有抗跌屬性，所以導致它離15元越來越遠。

原因2：調整成分股成本太高

00900這檔ETF一年換了3次股票，而且每一次換幅度都非常大，以這次為例一口氣換掉27檔股票（下圖）。

（紅色維持不變，灰色是換掉的部分）

比較同樣也更換成分股的00692，對比下圖，大部分都是維持不變，灰色的部分只有一小塊。

這兩檔ETF比較起來，就突顯出了00900換股的比重有多大，算了一下接近幾乎8成，規模250億的ETF，光是這一次的調整，就有200億的資金在做一買一賣的動作，其中就包含了手續費、證交稅，這些都是會扣在淨值裡面。

原因3：捨棄了填息

00900當中很多成分股都還沒有填息就被賣掉了。

例如這次被替換掉了幾檔股票和碩（4938），才剛在6月底時除息，但缺口還很大（大紅圈）的情況下，卻在填息之前就賣股（小紅圈）更換成分股。

台朔（1301）也是一樣，缺口一樣很大，才剛剛開始要填息，就被賣掉了。

聯強（2347）也同樣，缺口高高掛。

瑞儀（6176）也一樣。

國泰金（2882）也是一樣。

除息沒有填息的情況下，那配息只不過就等於退還你本金，因為沒有填息，填息了才代表真正賺到了股息的錢。

雖然說這段時間走的是空頭，不過00900一開始上市的時候，可能是假設多頭會持續下去，因為多頭時期很有機會能在很短時間內填息；但偏偏一上市就遇到空頭。

用最壞的情況下檢視這檔ETF，若空頭持續，大部分在無法填息的情況下就被迫換掉，去買下一檔配息的股票，那就會變成永遠有一個跳空的缺口，而且永遠也沒有辦法回補，股價也就會隨著每一次的配息，越配越低。

原因4：被聰明錢吃豆腐

上圖是00900的選股邏輯，一年調整3次成分股，這次是7月份的篩選時間點，其實它的選股邏輯不算複雜；意思就是投資人可以在00900換股之前就知道它要買或賣什麼股票，用心一點都抓得出來。

尤其7月份這次特別好抓，邏輯簡單：最近要配息的；殖利率最高的；又有實際殖利率可以觀察，這麼清楚的選股邏輯之下，又是一檔一換股就200億上下的ETF，200億的資金透過上述公式就可以掌握。

那就會有相當多的「聰明錢」，會搶在ETF調整成份股之前，就會先進場布局；知道ETF之後又買什麼股票就先進場買，知道要賣什麼股票就可以放空操作。

00900是7月18日調整成分股，回推5個交易日（上圖），左邊是即將納入的成分股，過去5個交易日的平均漲幅是4.36％，而要被剔除的成分股，過去5個交易日的平均漲幅不到1％（上升0.7％），這段期間大盤的漲幅是2.64％；很明顯的就是有聰明錢，知道要換股所以提早進場布局。

尤其是規模小的股票，以下舉例：

鈊象（3293）早在投信進場之前，就已經有人在悄悄布局了；殖利率超過7％又還沒有配息，聰明錢就知道先往這裡跑。

佳世達（2352）也是一樣，早在換股之前，它就已經開始出現漲勢。

台聚（1304）也是一樣，基金還沒有進場之前，聰明錢就已經先進場了。

微星（2377）也是這樣。

這樣所帶來的影響會是什麼？如果這些基金都還沒有買進這些成分股，聰明錢就優先進去卡位，把股價買高了；那基金就買在相對高點，基金還沒有賣掉錢又被聰明錢先賣掉，那之後基金也會賣在相對低點，長期以來這樣買高賣低，這就是投資這檔ETF要負擔的隱藏成本。

總結

00900已上市半年，大部分股民對對於其內涵也是越看越清晰，抗跌表現確實不如其它高股息ETF；投資人也許可以再觀察一下，假設未來有機會反彈，00900的漲幅還是落後大盤，到時候要減碼也還來得及！

還是幫富邦公司治理這檔ETF平反一下，非常納悶富邦公司治理（00692）規模為什麼會比00900還要低？00692上半年到現在跌幅16.53％（還原權息）優於大盤表現。在配息上，去年一整年配了1.97塊，今年上半年配了1.48塊，殖利率也很好。就00900跟00692這兩檔ETF比較，00692真的會是比較好的選擇。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。